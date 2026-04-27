Vietnam Iconic Runway 2026 công bố 4 điểm dừng mới

Tối 26/4, lễ công bố lịch trình và loạt dự án nghệ thuật dành cho trẻ em đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của nhiều khách mời như: Ca sĩ Kyo York, Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024 Dương Trà Giang, á hậu Miss International Queen Việt Nam Nguyễn Cao Minh Anh, ca sĩ nhí Cao Quý Phú, ca sĩ nhí Gabi Bảo Uyên...

Tại buổi công bố, dự án Vietnam Iconic Runway 2026 sẽ có chủ đề "The green runway" gồm 4 season: Đắk Lắk “Đại ngàn thức giấc”; Nha Trang “Feeling The Wave”; Ninh Bình “Tinh Hoa Di Sản”; Thái Bình “Eco City”...

Nhiều nghệ sĩ nhí hội tụ tại lễ công bố.

Là dự án biểu diễn nghệ thuật và thời trang dành cho thiếu nhi quy mô toàn quốc, Vietnam Iconic Runway (VIR) đã trải qua 8 mùa tổ chức với hành trình đi qua nhiều tỉnh thành, tạo nên dấu ấn riêng bằng việc kết hợp thời trang, nghệ thuật và văn hóa bản địa. Mỗi mùa (season) không chỉ là một show diễn mà còn là một câu chuyện riêng, nơi các tài năng nhí được thể hiện cá tính, bản lĩnh và tình yêu nghệ thuật.

Ngoài Vietnam Iconic Runway 2026, chương trình Vietnam Iconic Awards cũng tiếp tục được tổ chức để vinh danh tài năng nhí quy mô toàn quốc. Vietnam Iconic Awards hướng đến việc ghi nhận và tôn vinh những cá nhân xuất sắc trong nhiều lĩnh vực như nghệ thuật, học tập và hoạt động xã hội. Không chỉ là một lễ trao giải, chương trình còn lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng, góp phần xây dựng hình ảnh thế hệ trẻ tài năng, bản lĩnh và giàu giá trị nhân văn.

Bên cạnh đó dự án hoàn toàn mới mang tên Super Talent Kids cũng nhận được sự quan tâm trong lễ công bố. Chương trình kết hợp huấn luyện chuyên môn với các hoạt động thực hành thông qua sân khấu và sự kiện.

Các chương trình nghệ thuật tại lễ công bố.

Ngoài ra, chuỗi 9 Fashion Show dự kiến tiếp tục tổ chức trong năm nay với sự tham gia của các nhà thiết kế và người mẫu nhí. Một số mùa trước từng có sự góp mặt của các hoa hậu, người mẫu trong nước.

Ở mảng giáo dục trải nghiệm, chương trình Trại hè Chiến sĩ Gen Alpha và sân chơi "Măng non tỏa sáng" cũng hướng đến đối tượng thiếu nhi trên toàn quốc. Chương trình kết hợp hoạt động biểu diễn nghệ thuật với các hoạt động cộng đồng như lan tỏa văn hóa đọc, xây dựng thư viện trường học...

Tại sự kiện, ban tổ chức còn công bố 4 gương mặt đại diện hình ảnh cho các sự kiện trên của năm 2026 đều là các tài năng nhí đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật gồm: Model kids, ca sĩ nhí Vũ Ngọc Bảo Trâm, ca sĩ nhí Gabi Bảo Uyên, model kids Rosie Bảo Anh, model kids Nguyễn Lưu Hoài An.