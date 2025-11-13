Hàng trăm học sinh khắp các tỉnh nghỉ học vì dịch cúm A lan nhanh: Cảnh báo nóng từ các bác sĩ đầu ngành

Cúm A hiện đang gia tăng nhanh chóng với mức độ lan rộng và độc lực của virus cao hơn. Trẻ em mắc cúm A dễ biến chứng nặng. Cha mẹ cần nhận biết sớm các dấu hiệu nguy hiểm và chủ động tiêm phòng để bảo vệ con.

Hàng loạt học sinh nghỉ học vì cúm A

Ngày 11/11, ông Lô Văn Thiệp, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Con Cuông, đóng ở xã Con Cuông, cho biết một tuần nay nhiều học sinh xuất hiện triệu chứng đau đầu, sốt cao. Ban đầu các em nghĩ là cảm cúm thông thường nên chỉ uống thuốc, vài ngày sau số ca bệnh tăng nhanh. Cơ quan y tế kiểm tra kết luận hơn 160 em mắc cúm A, báo VnExpress đưa tin.

Theo ông Thiệp, đa số học sinh có triệu chứng nhẹ, về nhà tự điều trị. Một số em nặng hơn được gia đình đưa vào bệnh viện theo dõi.

Gia tăng trẻ em mắc cúm A khi thời tiết giao mùa - Ảnh minh họa

Do dịch bùng phát nhanh, gần 400 học sinh trong trường được cho nghỉ học, ở nhà theo dõi sức khỏe từ ngày 9/11. Nhà trường phối hợp Trung tâm Y tế Con Cuông phun khử khuẩn, tiêu độc toàn bộ khuôn viên, khu nội trú, nhà ăn và khu sinh hoạt tập thể.

"Nhiều phụ huynh cho biết học sinh sau khi về nhà đã phát bệnh nên nhà trường đang theo dõi thêm để sớm đưa ra lịch dạy học trở lại", ông Thiệp nói.

Tại Hà Nội, tình trạng học sinh nhiễm cúm A cũng nghiêm trọng không kém.

Tại Trường Tiểu học An Hưng (phường Dương Nội, Hà Nội), có lớp chỉ còn một nửa sĩ số, 20–30 học sinh đồng loạt nghỉ học vì sốt, ho, viêm đường hô hấp. Hầu hết được xác định dương tính với cúm A.

Chị Nguyễn Lê (45 tuổi) có con đang học lớp 9 Trường THCS &THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho biết, lớp con chị có 41 học sinh, hôm nay có đến 9 bạn nghỉ học vì cúm A.

"Bệnh cúm A dễ lan nhanh trong môi trường đông người, không gian kín như lớp học khiến phụ huynh rất lo lắng. Mỗi sáng trước khi đi học, tôi phải dặn con đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc gần với các bạn trong thời điểm dịch đang bùng phát" - chị Lê nói với PV báo Lao Động.

Khi nào cần đưa trẻ mắc cúm A đến bệnh viện?

Thời điểm cuối thu – đầu đông năm 2025 đang chứng kiến làn sóng cúm A gia tăng mạnh tại nhiều địa phương. Các bệnh viện nhi và bệnh viện đa khoa ghi nhận số ca nhập viện do cúm tăng cao, trong đó nhiều trẻ phải thở máy hoặc điều trị tích cực vì biến chứng nặng. Các chuyên gia y tế cảnh báo, cúm A không chỉ là "bệnh cảm thông thường", mà có thể diễn tiến nhanh và nguy hiểm, đặc biệt với trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có bệnh nền.

So với các mùa cúm trước, năm nay ghi nhận mức độ lan rộng và độc lực của virus cao hơn.

Thông qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho thấy số ca bệnh cúm A đang gia tăng nhanh chóng. Bắt đầu từ tháng 9/2025 với 400 ca bệnh đã tăng lên 3.295 ca trong tháng 10/2025 (tăng gấp hơn 8 lần so với tháng 9/2025). Từ đầu tháng 11/2025 đến nay đã ghi nhận 2.442 ca bệnh, trong đó cao nhất là tuần thứ 44 (từ 27/10 – 02/11/2025) phát hiện được 1.502 ca.

Tính từ 01/01/2025 đến nay, số ca mắc Cúm A tăng khoảng 33% so với cùng kì năm 2024. Phân bố theo các nhóm tuổi gồm dưới 6 tháng (948; 5%); từ 6 đến dưới 2 tuổi (4.526; 25%); từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi (6.399; 36%); từ 5 tuổi trở lên (5.986; 34%).Dịch cúm A đang lan rộng trong cộng đồng, đặc biệt ảnh hưởng trẻ nhỏ.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hiện đang điều trị gần 50 bệnh nhân mắc cúm A. Riêng số ca khám và điều trị ngoại do cúm A tăng lên nhanh trong vài tuần qua, trong đó đa phần là trẻ em.

Không chỉ là bệnh cảm thông thường, cúm A có thể gây viêm phổi, viêm não, viêm cơ tim hoặc suy hô hấp. Cha mẹ cần theo dõi sát sức khỏe trẻ, nhận biết dấu hiệu nguy hiểm và đưa trẻ đi khám kịp thời.

ThS.BS. Nội trú Nguyễn Đình Dũng, khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết: “Cúm A là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây truyền qua đường hô hấp, có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có bệnh nền là nhóm nguy cơ cao hơn vì hệ miễn dịch yếu, dễ bị biến chứng nặng. Đáng chú ý, giai đoạn đầu của cúm A thường giống với nhiễm các virus đường hô hấp khác, nhưng bệnh có thể diễn tiến rất nhanh, gây ra các biến chứng nặng như viêm phổi, suy hô hấp hoặc nhiễm khuẩn huyết nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.”

Theo bác sĩ Dũng, hầu hết trẻ mắc cúm A đều sốt cao liên tục, sổ mũi, ho tăng dần kèm theo mệt lả, quấy khóc. Trẻ lớn và người lớn thường thấy rõ hơn biểu hiện đau mỏi người, đau nhức xương khớp. Ngoài ra, trẻ có thể gặp co giật do sốt cao, nôn trớ, tiêu chảy. Nếu bệnh diễn tiến nặng, trẻ có thể lừ đừ, ít phản ứng, bỏ bú, thở nhanh hoặc rút lõm ngực – đều là dấu hiệu cảnh báo biến chứng.

BS Dũng khuyến cáo: Các bậc phụ huynh cần theo dõi sát tình hình sức khỏe của con em mình. Khi trẻ có biểu hiện ốm, sốt, cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, chẩn đoán sớm và xử trí đúng. Không nên tự ý sử dụng thuốc tại nhà, đặc biệt là các loại kháng sinh. Việc đưa trẻ đến khám kịp thời sẽ giúp điều trị đúng phác đồ, hạn chế các biến chứng nặng.

Trước diễn biến gia tăng các ca cúm A trong thời điểm giao mùa, việc phòng bệnh, đặc biệt bằng tiêm vắc xin cúm, là vô cùng quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết từ Bệnh viện Nhi Trung ương về cách nhận biết con đường lây truyền, triệu chứng bệnh, cách chăm sóc trẻ tại nhà và dấu hiệu bệnh chuyển nặng cần đưa trẻ tới bệnh viện.