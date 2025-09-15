Hàng nghìn nhà hảo tâm sập bẫy fanpage giả mạo bệnh viện kêu gọi từ thiện

Thủ đoạn tinh vi, dựng bi kịch lấy nước mắt

Trên một fanpage giả mạo Bệnh viện Nhi Đồng 1, các đối tượng tung ra câu chuyện về một bé mới 2 tháng tuổi, bụng trương phình, bác sĩ “lắc đầu”, chỉ còn sống chưa đầy một năm. Kèm theo đó là lời kêu cứu thảm thiết và số tài khoản cá nhân mang tên Do Trong Huy, với lời khẳng định “ghép gan 1,5 tỷ đồng là cách duy nhất cứu bé”.

Thông tin bi thương về một hoàn cảnh được các đối tượng bịa đặt để lừa đảo đăng trên fanpage giả danh Bệnh viện Nhi Đồng 1

Một fanpage khác giả danh Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cũng lấy nước mắt không ít nhà hảo tâm. Bài viết kể về một đứa trẻ quằn quại trong cơn bệnh hiểm nghèo, giọng văn bi lụy, mô tả cảnh cha mẹ bất lực, mong ngóng ngày được nghe con gọi “Mẹ ơi”. Đầu bài viết và cuối bài viết đều ghi rõ số tài khoản của người tiếp nhận tài trợ là Nguyen Thi Ngoc Dep.

Điểm chung của những bài đăng làm mồi cho hành vi lừa đảo gồm: chi tiết giật gân, số tiền lớn, tên tài khoản cá nhân và lời kêu gọi chuyển khoản trực tiếp.

Thông tin kêu gọi từ thiện lừa đảo đã nhận được hàng nghìn lượt bình luận, chuyển khoản từ cộng đồng với số tiền từ hàng trăm đến hàng triệu đồng. Tuy nhiên, khi người dân đồng cảm gửi tiền, các trang giả mạo thường xóa bài ngay sau đó để xóa dấu vết và cắt đứt đường truy tìm.

Hình ảnh thương tâm của con trẻ cùng số tài khoản đối tượng lừa đảo sử dụng để kêu gọi giúp đỡ từ thiện

Theo xác minh của các bệnh viện, toàn bộ các hoàn cảnh trên đều bịa đặt. Thực chất, đây chỉ là những kịch bản được “sản xuất hàng loạt”, tái sử dụng hình ảnh, ngôn từ bi ai để đánh lừa cảm xúc, khiến cộng đồng không kịp kiểm chứng.

Bệnh viện Ung Bướu và Nhi Đồng 1 lên tiếng

Ngày 15/9, trao đổi với phóng viên, BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, cho biết đơn vị chỉ có duy nhất một fanpage chính thức mang tên “Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh”. Các trang khác có tên gọi gần giống, như viết tắt chữ “TP”, đều là giả mạo. Ông Tuấn khẳng định: “Chúng tôi đã báo cáo sự việc đến Công an TPHCM, đồng thời công khai cảnh báo để cộng đồng tránh nhầm lẫn. Đây hoàn toàn không phải là thông tin từ bệnh viện.”

Thủ đoạn chung của các trang fanpage lừa đảo là sử dụng hình ảnh trẻ em, hoàn cảnh bệnh tật hiểm nghèo

Đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng cho biết đã phát hiện fanpage giả mạo sử dụng cả logo, tên gọi và hình ảnh bệnh viện để kêu gọi từ thiện. Đáng lo ngại hơn, nhiều mạnh thường quân đã chuyển khoản vào số tài khoản cá nhân được đăng tải. Sau khi nhận được tiền, các bài viết lập tức bị xóa sạch để xóa dấu vết khiến nạn nhân không còn cơ hội lần theo.

Đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, mọi sự hỗ trợ cho bệnh nhi khó khăn đều được tiếp nhận và điều phối minh bạch thông qua Phòng Công tác xã hội. Người dân có thể gọi số (028) 3927 4542 để xác minh thông tin trước khi giúp đỡ.

Theo lãnh đạo các bệnh viện trên, hậu quả của hành vi này không chỉ ở số tiền bị chiếm đoạt mà còn gây ra sự hoài nghi lan rộng trong cộng đồng. Khi lòng tin bị xói mòn, những trường hợp bệnh nhân thực sự cần hỗ trợ sẽ khó nhận được sự giúp đỡ kịp thời.

Một cán bộ công tác xã hội chia sẻ: “Có mạnh thường quân đã bật khóc khi gọi điện cho chúng tôi, nói rằng vừa gửi cả chục triệu đồng cho tài khoản lừa đảo. Sau cú sốc đó, họ trở nên dè dặt, không dám giúp đỡ nữa. Đây là nỗi đau lớn nhất mà hành vi lừa đảo gây ra.”

Hàng nghìn người đã chuyển tiền vào các tài khoản lừa đảo

Ngoài ra, uy tín của bệnh viện cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Nhiều người lầm tưởng bệnh viện trực tiếp kêu gọi rồi trách móc khi phát hiện ra sự thật. Trong khi đó, bệnh viện khẳng định không bao giờ kêu gọi từ thiện thông qua tài khoản cá nhân.

Lãnh đạo các bệnh viện kêu gọi người dân cần hết sức cảnh giác. Việc chuyển tiền cần được xác minh qua kênh chính thức, tuyệt đối không tin vào lời kêu gọi thiếu kiểm chứng. Khi phát hiện trang giả mạo, cộng đồng không nên chia sẻ hay tương tác mà cần báo cáo ngay cho Facebook để sớm gỡ bỏ.