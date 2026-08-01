Hàng loạt binh sĩ Israel tự ý rời căn cứ do mâu thuẫn với chỉ huy

Vụ việc vừa xảy ra được đánh giá là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến hình ảnh Quân đội Israel.

Khoảng 100 binh sĩ thuộc Tiểu đoàn Tsabar của Lữ đoàn Givati thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel đã tự ý rời căn cứ quân sự Sde Teiman sau một cuộc xung đột với chỉ huy của họ. Thông tin này được đăng tải trên tờ Times of Israel .

Vụ việc này xảy ra sau khi chỉ huy tiểu đoàn ra lệnh gỡ bỏ và phá hủy các biển hiệu và áp phích liên quan đến một truyền thống không chính thức về mối quan hệ giữa cựu binh và tân binh. Nhiều khả năng, điều này liên quan đến cái gọi là "hành vi bắt nạt tân binh".

Trang Ynet News đưa tin, các binh sĩ cho biết những biểu tượng nói trên đã gắn bó với đơn vị trong nhiều năm, được mang theo vào các chiến dịch chiến đấu và được truyền lại giữa các thế hệ chiến binh như một phần truyền thống của tiểu đoàn.

Theo họ, việc phá hủy những biển hiệu này là một cuộc tấn công nhằm vào tinh thần chiến đấu và sự đoàn kết của đơn vị.

Hình ảnh các biểu tượng bị phá hủy tại Tiểu đoàn Tsabar thuộc Lữ đoàn Givati của Lực lượng Phòng vệ Israel.

Thay vào đó, bộ chỉ huy quân đội ủng hộ quyết định của chỉ huy tiểu đoàn, cho rằng các áp phích và biểu tượng bị phá hủy có liên quan đến hoạt động không chính thức chứa đựng các yếu tố làm nhục tân binh.

Chỉ huy tiểu đoàn cũng đã nói chuyện với cha mẹ của các quân nhân, giải thích về hành động của mình. Theo thông báo, tiểu đoàn trưởng đã đưa ra quyết định chấm dứt những hủ tục dẫn đến bạo lực và sỉ nhục đối với binh lính trẻ.

Ông cũng nhấn mạnh những biển báo bị dỡ bỏ không liên quan gì đến đài tưởng niệm hay việc tưởng nhớ những người lính đã hy sinh, bất chấp những tuyên bố của một số binh sĩ.

Vài giờ sau vụ việc, hầu hết các binh sĩ đã trở về vị trí của đơn vị mình. Một trung đội gồm khoảng 30 - 40 lính vẫn ở lại bên ngoài căn cứ.

Lực lượng Phòng vệ Israel thông báo những người tổ chức vụ bỏ căn cứ trái phép sẽ phải chịu trách nhiệm và hứng chịu kỷ luật theo quyết định của chỉ huy lữ đoàn.

Những quân nhân không trở lại vị trí làm nhiệm vụ sẽ bị chính thức ghi nhận là rời đơn vị trái phép, sau đó vụ việc sẽ do cảnh sát quân sự xử lý.