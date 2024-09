Hàng loạt bệnh viện lớn của Quảng Ninh tan hoang sau bão YAGI

Hiện còn 3 đơn vị là: Trung tâm Y tế (TTYT) Ba chẽ, TTYT Bình Liêu, Trung tâm Kiểm nghiệm chưa liên lạc được để thống kê thiệt hại.

Đơn vị này dự kiến: nếu tiếp tục mất điện lưới trong 2 ngày tới các đơn vị sẽ gặp khó khăn trong cung cấp điện nước cho sinh hoạt người bệnh và sinh hoạt đơn vị. Đồng thời ngành y tế tỉnh đã đề nghị ngành Điện xem xét việc đảm bảo cấp đường dây ưu tiên cho các cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh , Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh hư hỏng phần mái nhà: tòa nhà A (Hệ Ngoại), tòa nhà khu Khám bệnh, tòa nhà khu Chấn thương – Gây mê hồi sức, tòa nhà D, khu Văn phòng, khu nhà Chẩn đoán hình ảnh, khoa KSNK, Khu nhà để xe nhân viên khối văn phòng … Vỡ, hỏng cửa, trần nhà tại một số khoa: Khoa tim mạch, khoa nội tổng hợp, khoa huyết học, khoa tai mũi họng, khu trung tâm đào tạo, khoa Chấn thương, khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, khu nhà E, PKCS 2, Nhà đại thể,… Nhiều cây tại khuôn viên Bệnh viện và khu vực xung quanh bị đổ, gãy cành. Hiện tại đơn vị đang cố gắng khắc phục các thiệt hại ban đầu, đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị người bệnh.

Bệnh viện Bãi Cháy đổ 1 cây ở gần cổng chính, phá vỡ lan can, không ảnh hưởng đến giao thông. Vỡ nhiều cửa kính tầng 8 nhà B, nhà C, nhà G (khu vực nhà ăn cũ) tốc mái khu bảo vệ khí Oxy (chưa ảnh hưởng đến cung cấp Oxy), hiện chưa ảnh hưởng đến công tác công tác cấp cứu và KCB.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hạ Long: sập nhà chờ ở cổng vào diện tích 100m2, bịt đường vào. Lực lượng xung kích phường Hoành Bồ đã cho máy xúc vào hỗ trợ khai thông đường đi: vỡ nhiều cửa kính; đổ 6 cây xanh. Không thiệt hại về người.

Bệnh viện Phổi cũng thiệt hại nặng nề với mức độ: Bay tấm tôn chắn cổng , 80% cây xanh gãy đổ. Sân bóng pickleball bị đổ gãy hàng rào. Nhiều xe ô tô bị các tấm tôn, cây, vật thể khác bay rơi đè vỡ. Lật, tốc, bay mái tôn nóc khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Dinh dưỡng, nhà đại thể, nhà chứa rác Tất cả các nhà cầu đều bị vỡ kính, rụng cửa, bung tấm ốp trần Khoa Khám bệnh: Cửa kính sang bên khu Dinh dưỡng bị vỡ. Tất cả tấm ốp trần các tầng rụng, gẫy, vỡ, hất tung, rung lắc dữ dội. Tấm kính giếng trời bị vật thể lạ rơi vỡ. Tất cả tấm ốp trần cửa và kính tường hành lang các tầng rụng, gẫy, vỡ, hất tung, rung lắc dữ dội. Mái hiên sảnh tòa nhà 11 tầng bị vỡ kính cường lực do mất tấm kính tường hành lang.

Hệ thống khung trang trí bên ngoài tòa nhà bị rơi vỡ, rung lắc, bay lung tung. Hệ thống téc nước bị thổi bay, các ống dẫn nước bị đứt gãy. Hệ thống PCCC khoa ngoại bị vỡ đường ống cứu hỏa gây tràn nước ngập úng cục bộ khoa.

Bệnh viện Sản Nhi tại nhà A lật, bay mái tôn nóc tầng 4; vỡ nhiều cửa kính các phòng, hành lang. Lật bay nhiều tấm nhôm ốp trần, đứt dây điện, dây internet. Nhà B lật, bay mái tôn nóc tầng 4 (khu Hồi sức tích cực). Hỏng vỡ nhiều cửa kính các phòng khám từ tầng 1 đến tầng 3 các phòng. Vỡ, hỏng nhiều cửa ánh sáng khu vực hành lang, cầu thang. Vỡ cửa kính cửa sổ khu vực xét nghiệm, gây ẩm, ảnh hưởng máy xét nghiệm. Vỡ cửa ra vào sảnh B. Khu vực phòng DSA (phòng can thiệp- Phẫu thuật tim- mạch): Phần mái kỹ thuật, tủ kỹ thuật của lật, bay gây ẩm ướt, nguy cơ rất cao ảnh hưởng tới các trang thiết bị trong phòng. Nhà C, I lật, bay mái tầng 6 (trong đó là các buồng bệnh). Hỏng hệ thống nội thất trong các phòng như điều hòa, tủ lạnh, ti vi, giường, bàn ghế... Vỡ hỏng nhiều cửa chính, cửa sổ, cửa gió, cửa sáng trong các phòng bệnh, khu vực hành lang. Bay, hỏng các hệ thống lan can che ngoài hành lang. Nhà D lật, bay mái khu vực D8 (khoa hỗ trợ sinh sản), gây ảnh hưởng tới một số máy móc trên khoa. Vỡ cửa kính các cửa chính, cửa phụ, cửa sổ, hành lang các tầng (hành lang, buồng bệnh). Dột nước khu vực tầng 7, ảnh hưởng tới máy móc xét nghiệm liên quan tới hoạt động hỗ trợ sinh sản.

Các khu vực khác bay, lật mái khu vực Ngân hàng sữa mẹ, khoa Dinh dưỡng; mưa trực tiếp ảnh hưởng tới hệ thống máy móc liên quan tới sữa mẹ thanh trùng; Vỡ cửa kính, cửa sổ khoa Các bệnh nhiệt đới. Bay mái tôn khu vực nhà kiểm soát nhiễm khuẩn, khu nhà truyền nhiễm. Khu vực sân cầu lông cho cán bộ nhân viên hư hỏng hoàn toàn (bay- sập toàn bộ mái che, khung).