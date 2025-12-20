Hàn Quốc rộ trào lưu “giảm cân bằng 1 loại hạt" Việt Nam có rất nhiều: Thử nghiệm 4 tháng giảm 51kg, chỉ với 4 bước đơn giản

Bạn có tin không, tại Hàn Quốc đang lan truyền mạnh mẽ một phương pháp giảm cân được gọi là “chế độ đậu đen”, được quảng bá là không cần tập luyện cường độ cao nhưng vẫn có thể giúp giảm cân nhanh chóng.

Theo chia sẻ từ người thực hành, chỉ trong 4 tháng, cân nặng có thể giảm tới 51kg. Điều khiến nhiều người bất ngờ là đậu đen không chỉ là thực phẩm dưỡng sinh quen thuộc, mà còn được các bác sĩ Hàn Quốc đánh giá có lợi cho tuần hoàn, chuyển hóa và kiểm soát mỡ thừa. Trào lưu này đã thu hút khoảng 900.000 người tại Hàn Quốc tham gia thử nghiệm.

Đậu đen bất ngờ trở thành “hiện tượng giảm cân”

Tại Hàn Quốc, đậu đen vốn không phải thực phẩm xa lạ, nhưng lại ít khi được xem là nguyên liệu chính trong chế độ ăn giảm cân. Tuy nhiên, cuốn sách “Ăn đậu đen đúng cách chắc chắn sẽ gầy” của tác giả Jung Joo-young đã làm thay đổi hoàn toàn nhận thức này. Tác giả chia sẻ, nhờ duy trì đậu đen trong bữa ăn hằng ngày kết hợp điều chỉnh chế độ ăn uống đơn giản, anh đã giảm được 51kg chỉ trong vòng 4 tháng.

Câu chuyện này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, tạo nên làn sóng thử nghiệm quy mô lớn. Nhiều bác sĩ tại Hàn Quốc cũng lên tiếng cho rằng, nếu áp dụng hợp lý, đậu đen thực sự có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Vì sao đậu đen có thể hỗ trợ giảm cân?

Theo các phân tích dinh dưỡng, hiệu quả của đậu đen đến từ thành phần giàu anthocyanin - một chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng ức chế sự hình thành tế bào mỡ. Bên cạnh đó, đậu đen còn chứa nhiều vitamin nhóm B, giúp thúc đẩy chuyển hóa năng lượng, hạn chế cảm giác mệt mỏi thường gặp khi ăn kiêng.

Khi kết hợp đậu đen với chế độ ăn có chỉ số đường huyết thấp (low GI), lượng đường trong máu được kiểm soát ổn định hơn, từ đó giảm nguy cơ tích tụ mỡ thừa.

4 bước giảm cân bằng đậu đen được nhiều người áp dụng

Điểm khiến phương pháp này gây chú ý là không yêu cầu tập luyện khắc nghiệt. Theo chia sẻ từ người thực hành, chỉ cần duy trì 4 nguyên tắc cơ bản:

- Bữa sáng sử dụng đậu đen kết hợp với đậu phụ.

- Bữa trưa ưu tiên thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp.

- Bữa tối ăn với lượng vừa phải, không ăn muộn.

- Mỗi tuần đi bộ nhanh khoảng 3 buổi.

Cách làm này được cho là giúp cơ thể dần chuyển sang trạng thái đốt mỡ mà không tạo áp lực quá lớn.

Không chỉ giảm cân, đậu đen còn mang lại nhiều lợi ích khác

Trong y học cổ truyền phương Đông, đậu đen đã được ghi nhận trong Đông y bảo giám và Bản thảo cương mục với công dụng lợi tiểu, thúc đẩy tuần hoàn và chống oxy hóa. Một số bác sĩ y học cổ truyền Hàn Quốc cũng cho rằng, đậu đen có tính ôn hòa, giàu dinh dưỡng, phù hợp cho giảm cân lâu dài mà không gây gánh nặng cho cơ thể.

Nhiều người tham gia trào lưu cho biết, ngoài việc giảm cân, họ còn nhận thấy da dẻ sáng hơn, tinh thần tỉnh táo và ít mệt mỏi hơn. Đây là lý do làn sóng ăn đậu đen không chỉ dừng lại ở Hàn Quốc mà còn lan sang nhiều quốc gia châu Á.

Chuyên gia lưu ý

Các chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh, hiệu quả giảm cân không đến từ riêng đậu đen, mà là sự kết hợp giữa thực phẩm giàu dinh dưỡng, chế độ ăn hợp lý và vận động đều đặn. Đậu đen giúp ổn định đường huyết và hỗ trợ chuyển hóa mỡ, nhưng để tránh tăng cân trở lại, vẫn cần kiểm soát tổng năng lượng nạp vào và duy trì lối sống lành mạnh.

Nói cách khác, “giảm cân bằng đậu đen” không phải phép màu, mà là một cách tiếp cận tương đối dễ thực hiện, nếu được áp dụng đúng và phù hợp với thể trạng từng người.

Nguồn và ảnh: HK01