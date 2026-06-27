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Hàn Quốc đặt mục tiêu huấn luyện 500.000 quân điều khiển UAV

Hoàng Vân
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Ngày 25/6, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chính thức thông báo mở rộng đáng kể năng lực tác chiến trong việc sử dụng UAV và hệ thống chống UAV.

Hàn Quốc nâng cao năng lực quân sự với mục tiêu huấn luyện 500 . 000 Quân điều khiển UAV - Ảnh 1.

Hàn Quốc đặt mục tiêu huấn luyện 500.000 quân điều khiển UAV.

“Chúng tôi đặt mục tiêu huấn luyện 500.000 quân nhân có khả năng điều khiển UAV. Phương tiện bay này sẽ trở thành công cụ tiêu chuẩn cho mọi quân nhân.

Nó sẽ là "vũ khí cá nhân thứ hai" của người lính, được sử dụng cùng với vũ khí cầm tay thông thường trong chiến đấu hàng ngày”, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back tuyên bố.

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, khoảng 60.000 UAV sẽ được bàn giao cho quân đội Hàn Quốc vào năm 2029, với lô đầu tiên gồm 11.000 UAV dự kiến được bàn giao sớm nhất vào năm 2026.

Quân đội Hàn Quốc cũng có kế hoạch mua hơn 20.000 UAV FPV giá cả phải chăng; triển khai các đàn UAV tự hành được điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo; tăng cường hệ thống phòng thủ chống UAV bằng laser và vi sóng công suất cao; đẩy nhanh việc mua sắm các hệ thống sản xuất trong nước.

Theo Avia-pro
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Tags

quân sự

vũ khí

UAV Hàn Quốc

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