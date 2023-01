Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ đình chỉ thỏa thuận quân sự liên Triều

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. (Ảnh: Yonhap)

Thư ký báo chí cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc Kim Eun-hye nêu rõ Tổng thống Yoon Suk Yeol đã chỉ đạo Văn phòng An ninh Quốc gia xem xét đình chỉ thỏa thuận quân sự đạt được vào ngày 19/9/2018.

Phát biểu với báo giới, bà Kim Eun-hye nêu rõ: "Tổng thống Yoon Suk Yeol đã chỉ đạo Văn phòng An ninh Quốc gia xem xét đình chỉ thỏa thuận quân sự đạt được vào ngày 19/9/2018".

Tổng thống Yoon Suk-yeol chỉ thị cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup thành lập một đơn vị máy bay không người lái hỗn hợp có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ, bao gồm các hoạt động giám sát và trinh sát, xây dựng một hệ thống cho phép sản xuất hàng loạt máy bay không người lái nhỏ và thúc đẩy phát triển máy bay không người lái tàng hình trước cuối năm nay. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng kêu gọi các lực lượng vũ trang nước này xây dựng "khả năng phản ứng áp đảo" trước các hành vi khiêu khích từ Triều Tiên .

Bên cạnh đó, ông Yoon Suk-yeol đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tâm thế sẵn sàng đảm bảo an ninh vững chắc cũng như bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân. Được biết, cũng trong ngày 4/1, ông Yoon Suk-yeol đã được Văn phòng An ninh Quốc gia của Tổng thống, Bộ Quốc phòng, Tham mưu trưởng Liên quân và Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc thông báo về các công tác chuẩn bị ứng phó với các thiết bị máy bay không người lái của các lực lượng Hàn Quốc.

Máy bay không người lái quân sự được diễu hành ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, năm 2015. (Ảnh AP)

Động thái trên diễn ra sau khi quân đội Hàn Quốc phát hiện 5 thiết bị bay không người lái của Triều Tiên vượt qua biên giới liên Triều hồi tuần trước. Hàn Quốc đã phát đi thông điệp cảnh báo, bắn cảnh cáo, đồng thời điều các máy bay chiến đấu để ngăn các vụ xâm nhập này.



Triều Tiên chưa có phản ứng nào trước thông tin này.

Vào ngày 19/9/2018, Hàn Quốc và Triều Tiên đã ký kết "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Panmunjom ở lĩnh vực quân sự," còn được gọi tắt là "Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9," nhân Hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại Bình Nhưỡng.

Thỏa thuận này bao gồm các biện pháp thực chất nhằm giải tỏa căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, như dừng toàn bộ các hành vi thù địch lẫn nhau trên mặt đất, trên biển và trên không, phi vũ trang Khu vực an ninh chung (JSA) tại làng đình chiến Panmunjom, rút thí điểm trạm gác phía trong Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) nhằm giảm căng thẳng quân sự và ngăn chặn các cuộc xung đột không mong muốn.