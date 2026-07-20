Hai tuyến cao tốc của Liên danh T&T, Tập đoàn Sơn Hải tại tỉnh rộng nhất Việt Nam nhận chỉ đạo từ Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng yêu cầu việc thi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương phải được thực hiện đồng loạt trên toàn dự án ngay trong tháng 7/2026.

Phối cảnh một đoạn tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (Nguồn: Báo Lâm Đồng).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký công điện đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng và các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Đánh giá cao sự nỗ lực của UBND tỉnh Lâm Đồng trong công tác GPMB và chỉ đạo triển khai thực hiện, giải ngân, Bộ Xây dựng cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ tại 2 dự án.

Trong đó, công tác bàn giao mặt bằng mới đạt khoảng 45% diện tích tại dự án Tân Phú - Bảo Lộc và khoảng 68% diện tích tại dự án Bảo Lộc - Liên Khương. Tiến độ triển khai thực tế của các nhà đầu tư hiện còn chậm, nhiều thủ tục liên quan về khảo sát, thiết kế, huy động vốn... đến nay chưa hoàn thành.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 Ban chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết các vướng mắc, phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng sạch cho cả 2 dự án trước tháng 9/2026.

Bộ Xây dựng cũng đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, đẩy nhanh thủ tục cấp phép và gia hạn các mỏ vật liệu phục vụ thi công 2 dự án; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về giá vật liệu xây dựng; kịp thời công bố giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng, kiểm soát mặt bằng giá theo quy định.

Về việc triển khai thi công, Bộ Xây dựng chỉ rõ, các dự án đã khởi công từ năm 2025, tuy nhiên đến nay chưa hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; thực tế hiện trường chủ yếu đang huy động máy móc, thiết bị, nhân lực.

Với dự án Bảo Lộc - Liên Khương, nhà đầu tư chưa ký kết hợp đồng tín dụng; tiến độ triển khai dự án chậm.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Lâm Đồng được đề nghị chỉ đạo các nhà đầu tư hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trong tháng 7/2026.

Cùng mốc tháng 7/2026, nhà đầu tư/nhà thầu phải khẩn trương huy động đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực, tài chính để triển khai thi công đồng loạt trên toàn dự án, bảo đảm chất lượng, tiến độ như đã cam kết với lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng.

Các nhà đầu tư cũng phải khẩn trương xây dựng kế hoạch tổng thể, chi tiết với các mốc thời gian cụ thể thời điểm bắt đầu thực hiện, thời gian kết thúc các hạng mục, tiến độ thi công theo tuần, tháng, kế hoạch giải ngân theo tháng... làm cơ sở theo dõi, giám sát, kiểm tra tiến độ thực hiện.

Dự án Tân Phú - Bảo Lộc có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 18.002 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước tham gia khoảng 6.500 tỷ đồng, phần còn lại do nhà đầu tư huy động. Nhà đầu tư là Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Còn dự án Bảo Lộc - Liên Khương có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 17.718 tỷ đồng. Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T – Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Phương Trang (FUTA Group) – Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành đã trúng thầu và được lựa chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án này.