Hải Tú dùng thân phận mới để bày tỏ tình cảm với Sơn Tùng

Động thái này của Hải Tú được nhiều người quan tâm.

Mỗi dịp sinh nhật của Sơn Tùng M-TP, bên cạnh những lời chúc từ người hâm mộ và đồng nghiệp, một trong những điều được cộng đồng mạng quan tâm là động thái của Hải Tú.

Sau nhiều năm liên tục trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện cùng nam nghệ sĩ, mọi tương tác giữa Sơn Tùng và Hải Tú đều nhận được sự chú ý đặc biệt. Sinh nhật năm nay của Sơn Tùng cũng không ngoại lệ, tuy nhiên Hải Tú lại xuất hiện với một thân phận hoàn toàn mới.

Thay vì sử dụng tài khoản cá nhân mang tên Hải Tú như trước đây, lời chúc dành cho Sơn Tùng được Hải Tú đăng tải trên tài khoản Emma Lê. Tài khoản này chia sẻ lại bài đăng mừng sinh nhật của nam ca sĩ kèm dòng trạng thái: “Happy birthday to our most beloved artist” , tạm dịch là: “Chúc mừng sinh nhật người nghệ sĩ yêu quý nhất của chúng tôi”.

Hải Tú chúc mừng sinh nhật Sơn Tùng

Điều đáng chú ý là lời chúc này không còn mang màu sắc cá nhân mà được thể hiện dưới góc độ công việc. Với tư cách Project & Artist Manager, Emma Lê thay mặt mọi người, dùng từ “our” khi gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Sơn Tùng.

Đây cũng là lần hiếm hoi Hải Tú công khai chia sẻ ở vị trí mới. Hải Tú đã xác nhận mình chính là Emma Lê bằng cách công khai loạt ảnh hậu trường của MV Come My Way của Sơn Tùng, tag tên Sơn Tùng và công ty.

“Ôi nhìn lại tự dưng nhớ những chuỗi ngày tháng ăn không ngon, ngủ không yên… có những lúc hạnh phúc đến phát điên, và cũng có không ít mồ hôi cùng nước mắt. Nhưng sau tất cả là những tiếng cười, những cái ôm và vô vàn kỷ niệm đẹp. Tất cả đã trở thành những mảnh ký ức mà mình chắc chắn sẽ không bao giờ quên” - Emma Lê aka Hải Tú chia sẻ.

Ở MV mới của Sơn Tùng, Emma Lê đảm nhận vị trí Project & Artist Manager, kèm mô tả “M-TP Talent”. Theo tính chất công việc, Project & Artist Manager là vị trí quản lý dự án và hỗ trợ nghệ sĩ trong quá trình thực hiện các sản phẩm. Người đảm nhận vai trò này sẽ kết nối giữa nghệ sĩ với ê-kíp sản xuất, phối hợp các đầu việc để dự án diễn ra đúng tiến độ, đúng định hướng sáng tạo cũng như hình ảnh mà nghệ sĩ mong muốn xây dựng. Bên cạnh việc điều phối công việc, họ còn đồng hành sát sao với nghệ sĩ trong suốt quá trình triển khai dự án, từ khâu chuẩn bị đến khi sản phẩm hoàn thiện.

Trước Come My Way, Emma Lê cũng từng xuất hiện trong phần credit của các dự án khác của Sơn Tùng M-TP với đúng vị trí này. Vì vậy thông tin này làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng Hải Tú đã chuyển sang đảm nhận công việc phía sau hậu trường thay vì tiếp tục hoạt động với vai trò nghệ sĩ.

Chùm ảnh hậu trường Hải Tú và Sơn Tùng cùng các team sản xuất trong quá trình làm MV

Trong khi đó, các tài khoản cá nhân mang tên Hải Tú đã im lặng từ tháng 3/2026 đến nay, không có bất cứ chia sẻ nào liên quan đến công việc hay cuộc sống thường ngày.

Vì vậy việc Hải Tú sử dụng tài khoản Emma Le để gửi lời chúc sinh nhật cho Sơn Tùng cũng được xem là dấu hiệu cho thấy cô đang xuất hiện với vai trò mới trong hệ thống M-TP Talent. Thay vì tương tác với tư cách cá nhân như trước, lần này lời chúc được gửi đi từ vị trí của người làm quản lý nghệ sĩ, phản ánh sự thay đổi trong công việc cũng như hình ảnh mà cô đang xây dựng thời gian gần đây.