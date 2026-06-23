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Hai trẻ nhỏ tử vong trong ô tô giữa nắng nóng ở Pháp

Mạnh Dương
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VTV.vn - Hai trẻ em và 3 người cao tuổi đã tử vong tại Pháp, trong khi 13 người khác bị đuối nước khi châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt.

Hai trẻ nhỏ tử vong trong ô tô giữa nắng nóng ở Pháp - Ảnh 1.

Người dân đi dọc sông Seine tại Paris, ngày 21/6/2026. (Ảnh: AP)

Hai trẻ nhỏ - 2 và 4 tuổi - được phát hiện tử vong trong ô tô của gia đình tại thị trấn Carpentras, Đông Nam nước Pháp. Công tố viên địa phương Hélène Mourges cho biết nguyên nhân tử vong đang được xác định, song nhiệt độ cao là hướng điều tra chính.

Tại khu vực gần thành phố Bordeaux, 3 người cao tuổi từ 80 đến 95 tuổi cũng đã tử vong do các vấn đề sức khỏe liên quan đến thời tiết cực đoan. Trong ngày 21/6 và rạng sáng 22/6, 13 người đã đuối nước khi tìm cách giải nhiệt. Cơ quan Dân phòng Pháp khuyến cáo người dân chỉ nên bơi tại những khu vực có lực lượng cứu hộ và bảo đảm an toàn.

Ngày 22/6, Pháp đã đặt 49 trong tổng số 96 tỉnh ở phần lãnh thổ châu Âu vào mức cảnh báo đỏ, ảnh hưởng đến khoảng 35 triệu người. Nhiệt độ được dự báo vượt 40 độ C tại nhiều khu vực, trong đó Bordeaux có thể lên tới 43 độ C, Limoges 41 độ C, Toulouse và Tours 40 độ C, còn Paris khoảng 39 độ C.

Hai trẻ nhỏ tử vong trong ô tô giữa nắng nóng ở Pháp- Ảnh 1.

Một phụ nữ đi trong khuôn viên Cung điện Versailles giữa nắng nóng tại Pháp, ngày 22/6/2026. (Ảnh: AP)

Nhiệt độ ban đêm tại một số thành phố ở Pháp cũng duy trì ở mức khoảng 25 độ C, phá kỷ lục trước đây. Hơn 1.300 trường học đã phải đóng cửa, khoảng 4.000 trường khác điều chỉnh lịch học để học sinh về sớm. Một số chuyến tàu quanh Paris cũng bị hủy do lo ngại đường ray và phương tiện bị ảnh hưởng bởi nắng nóng.

Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Rist cảnh báo đợt nắng nóng có thể kéo dài nhiều ngày và chưa rõ khi nào nhiệt độ sẽ giảm. Bà kêu gọi người dân quan tâm đến người cao tuổi, người mắc bệnh nền và hạn chế ra ngoài trời nắng.

Nhiều nước châu Âu khác cũng đã phát cảnh báo. Tây Ban Nha dự báo nhiệt độ có thể đạt 44 độ C, trong khi Anh có thể vượt kỷ lục nhiệt độ tháng 6 là 35,6 độ C. Italy đã ban hành cảnh báo đỏ tại 12 thành phố, gồm Milan, Turin, Venice, Florence và Rome.

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