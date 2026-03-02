Hai tháng trước khi qua đời, người phụ nữ đã kiệt sức cả thể chất lẫn tinh thần: Làm sao để phân biệt giữa "mệt mỏi" và "ung thư"?

Cựu MC của đài CTi News, Wu Chung-chun, đã qua đời một cách bi thảm vì bệnh ung thư hạch ở tuổi 56. Bài đăng cuối cùng của cô là cách đây hai tháng, trong đó cô đề cập đến việc cảm thấy kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Thật bi thảm, một cuộc chụp CT sau Tết Nguyên đán đã tiết lộ cô bị ung thư hạch, và cô đã qua đời chỉ sau một tháng điều trị.

Zheng Kaiyun, người dẫn chương trình Health 2.0 , đã quay một video nêu bật ba điểm khác biệt chính giữa "mệt mỏi thông thường" và "mệt mỏi do ung thư", nhắc nhở mọi người hãy chú ý đến sức khỏe của mình.

Zheng Kaiyun chỉ ra rằng lý do chính khiến bệnh nhân ung thư thường xuyên mệt mỏi là do sự phát triển không kiểm soát của tế bào ung thư sẽ nhanh chóng tiêu thụ chất dinh dưỡng của cơ thể, kích thích sự gia tăng các hormone gây viêm trong tế bào, thậm chí ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương gây ra mệt mỏi. Điều này sẽ tác động đến vùng dưới đồi, tuyến yên và adrenaline, dẫn đến chức năng miễn dịch và tạo máu bất thường, khiến bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, yếu đuối, thiếu sức lực một cách bất thường.

Làm thế nào để phân biệt giữa mệt mỏi thông thường và mệt mỏi do ung thư?

Zheng Kaiyun đã liệt kê ba điểm chính để đánh giá.

Thứ nhất, năng lượng của bạn có hồi phục sau khi nghỉ ngơi không? Mệt mỏi thông thường có thể được cải thiện bằng cách ngủ đủ giấc, nhưng mệt mỏi do ung thư là cảm giác nặng nề dai dẳng mà không thể thuyên giảm ngay cả khi bạn ngủ cả ngày. Về mặt y học, nó được gọi là "mệt mỏi không tương xứng với khối lượng công việc".

Thứ hai, thể lực suy giảm đột ngột. Mệt mỏi thông thường là "không muốn cử động", trong khi mệt mỏi do ung thư là "không thể cử động". Zheng Kaiyun đưa ra ví dụ, chẳng hạn như cảm thấy khó khăn khi cầm máy sấy tóc hoặc cốc nước, thậm chí còn bị suy giảm nhận thức, mất trí nhớ và tâm trạng chán nản.

Thứ ba, nó có thể đi kèm với các triệu chứng khác. Zheng Kaiyun cho biết mệt mỏi liên quan đến ung thư hiếm khi xảy ra đơn độc. Nếu các triệu chứng bao gồm sụt cân không rõ nguyên nhân, sốt trên 38 độ C, sưng hạch bạch huyết không đau ở cổ, bụng, nách hoặc háng, ngứa toàn thân hoặc cục bộ, đổ mồ hôi đêm nhiều, ho dai dẳng/thở nhanh/tức ngực, "xin đừng cố gắng kìm hãm nó bằng cách uống quá nhiều cà phê hoặc bổ sung vitamin B".

Zheng Kaiyun khuyên trong trường hợp này mọi người nên tham khảo ý kiến bác sĩ nội khoa tổng quát hoặc bác sĩ huyết học/ung thư, vì chẩn đoán càng sớm thì tỷ lệ chữa khỏi càng cao.

Những dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư, bất kỳ ai cũng không được bỏ qua

Ung thư ở giai đoạn sớm thường không có biểu hiện rầm rộ, vì vậy nhiều người dễ bỏ qua những thay đổi nhỏ của cơ thể. Theo các cảnh báo từ World Health Organization và American Cancer Society , có một số dấu hiệu bất thường nếu kéo dài hoặc không rõ nguyên nhân, chúng ta không nên chủ quan.

Một trong những biểu hiện thường gặp là sụt cân không rõ lý do, giảm vài ký trong thời gian ngắn dù không ăn kiêng hay tập luyện quá mức. Đi kèm đó có thể là mệt mỏi kéo dài, cảm giác kiệt sức dù đã nghỉ ngơi đầy đủ. Một số người xuất hiện sốt dai dẳng, nhiễm trùng tái đi tái lại mà không tìm thấy nguyên nhân rõ ràng. Cơ thể cũng có thể phát tín hiệu bằng những cơn đau âm ỉ kéo dài như đau đầu, đau xương, đau lưng hoặc đau bụng không thuyên giảm.

Ngoài ra, việc phát hiện khối u hoặc cục bất thường ở vú, cổ, nách, bẹn… đặc biệt là khi khối đó to dần theo thời gian, cần được kiểm tra sớm. Những thay đổi trên da như nốt ruồi to nhanh, đổi màu, chảy máu hoặc vết loét lâu lành cũng là dấu hiệu cảnh báo. Ở hệ hô hấp, ho kéo dài trên 3 tuần, khàn tiếng, ho ra máu hoặc khó nuốt là những triệu chứng không nên xem nhẹ.

Hệ tiêu hóa cũng có thể gửi tín hiệu qua đầy bụng, khó tiêu kéo dài, thay đổi thói quen đại tiện, phân lẫn máu. Tình trạng chảy máu bất thường như chảy máu âm đạo ngoài chu kỳ, tiểu ra máu hoặc nôn ra máu càng cần đi khám sớm. Với nam giới, những thay đổi trong thói quen tiểu tiện như tiểu khó, tiểu rắt, tiểu nhiều lần bất thường cũng có thể liên quan đến bệnh lý nghiêm trọng.

Điều quan trọng là hầu hết những triệu chứng trên không đồng nghĩa chắc chắn là ung thư. Tuy nhiên, nếu chúng kéo dài trên 2-3 tuần, tái phát nhiều lần hoặc ngày càng nặng, bạn nên chủ động thăm khám để được chẩn đoán chính xác. Phát hiện sớm luôn là yếu tố then chốt giúp nâng cao hiệu quả điều trị ung thư.