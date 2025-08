Hai phụ nữ tử vong sau khi tiêm filler vào vùng kín

Tháng 4 vừa qua, một báo cáo y khoa công bố trên Tạp chí Pháp y học Hàn Quốc cho thấy, hai phụ nữ ở độ tuổi 30 tại nước này đã tử vong sau khi thực hiện thủ thuật tiêm filler (chất làm đầy) vào âm đạo. Cả hai trường hợp đều có điểm chung: tử vong liên quan trực tiếp đến biến chứng tắc mạch sau khi tiêm filler với liều lượng lớn.

Trường hợp đầu tiên: Bệnh nhân 38 tuổi, đột quỵ sau khi rời phòng khám

Người đầu tiên là bệnh nhân nữ 38 tuổi, được tiêm chất làm đầy tại một phòng khám sản phụ khoa. Chỉ khoảng 20 đến 40 phút sau khi rời khỏi phòng khám, bệnh nhân bất ngờ ngất xỉu trên đường về nhà, sau đó được đưa vào cấp cứu. Trong vòng 7 tháng, người này đã tiêm filler vào thành âm đạo tổng cộng 4 lần, với tổng thể tích lên tới 47ml.

Tại bệnh viện, bệnh nhân lên cơn co giật, khó thở, sau đó được đặt ống nội khí quản và chuyển vào phòng hồi sức tích cực. Dù các bác sĩ đã dùng thuốc tăng co bóp cơ tim và thuốc co mạch, chức năng tim của bệnh nhân vẫn liên tục suy giảm. Người này tử vong sau 10 ngày điều trị. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy có cục máu đông lớn ở âm đạo và filler tập trung nhiều ở vùng thành sau âm đạo, gây tắc các mạch máu xung quanh.

Ảnh minh họa

Trường hợp thứ hai: Bệnh nhân 35 tuổi, sốc tim ngay sau thủ thuật

Bệnh nhân thứ hai, 35 tuổi, cũng thực hiện tiêm filler tại một phòng khám sản khoa. Sau khi gây mê bằng ketamin, midazolam và propofol, bệnh nhân được tiêm filler vào vùng kín. Tuy nhiên chỉ 4 phút sau khi kết thúc thủ thuật, tình trạng suy hô hấp và nhịp tim đột ngột xuất hiện. Người này được điều trị tích cực suốt một tháng nhưng cuối cùng không qua khỏi vì tổn thương não do thiếu oxy và viêm phổi.

Phân tích mô học cho thấy có hiện tượng tắc mạch không do huyết khối (non-thrombotic embolism), tức mạch máu bị tắc nghẽn không phải bởi cục máu đông mà do chất lạ như filler xâm nhập vào máu. Đây là một biến chứng cực kỳ nguy hiểm, thường xuất hiện khi chất làm đầy đi vào tĩnh mạch và gây tắc mạch phổi.

Tại sao tiêm filler vào vùng kín lại nguy hiểm hơn các vùng khác?

Theo nhóm tác giả đến từ Đại học Quốc gia Seoul và Viện Khoa học Pháp y Quốc gia Hàn Quốc, vùng âm đạo là khu vực có mạng lưới tĩnh mạch chằng chịt và dày đặc, gọi là đám rối tĩnh mạch. Khi tiêm filler vào đây, đặc biệt với liều lượng lớn hoặc tốc độ tiêm nhanh, áp lực cao có thể đẩy filler xâm nhập vào hệ tuần hoàn, gây tắc mạch nghiêm trọng.

Cả hai trường hợp trên đều phát hiện lượng lớn filler trong mô âm đạo khi khám nghiệm, trong đó một trường hợp có thể nhìn thấy rõ hiện tượng tắc mạch bằng mắt thường.

Hiện chỉ có một sản phẩm filler được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) cấp phép tạm thời để cải thiện tình trạng giãn âm đạo nhẹ. Tuy nhiên, nhiều cơ sở thẩm mỹ vẫn đang sử dụng filler không rõ nguồn gốc hoặc chưa được phê duyệt cho khu vực sinh dục.

Đáng chú ý, các hiệp hội sản phụ khoa tại nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Anh, Úc và New Zealand đều đã phản đối việc thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ vùng kín bằng chất làm đầy, do nguy cơ biến chứng nặng và thiếu bằng chứng khoa học về hiệu quả lâu dài.

Theo giới chuyên môn, tiêm filler vào âm đạo thường được quảng cáo giúp “cải thiện cảm giác tình dục” bằng cách tăng thể tích thành âm đạo. Tuy nhiên, khi chưa có bằng chứng rõ ràng về hiệu quả cũng như cơ chế an toàn, các bác sĩ được khuyến cáo nên tránh thực hiện kỹ thuật này. Việc ban hành quy định nghiêm ngặt hơn nhằm kiểm soát các thủ thuật thẩm mỹ bất hợp pháp cũng là điều cấp thiết.

Nguồn và ảnh: health.chosun.com