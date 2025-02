Hai mẹ con sao phim "Sex and the city" tái xuất thảm đỏ, thoạt nhìn tưởng hai chị em

Hai mẹ con sao phim “Sex and the city” tái xuất thảm đỏ

Mới đây, sao phim “Sex and the city” Heidi Klum đăng tải một bức ảnh chụp cùng con gái Leni Klum trên thảm đỏ một sự kiện do tạp chí Mỹ Vanity Fair phối hợp cùng Amazon MGM Studios tổ chức.

Trong ảnh, Heidi (51 tuổi) mặc một chiếc váy ren màu đen của Georges Chakra, đi guốc hợp tông. Trong khi đó, Leni (20 tuổi) diện một chiếc váy kim sa lấp lánh, kết hợp với guốc màu be. Trong khi Heidi để xõa tóc thì Leni chọn phóng tách buộc tóc cao đằng sau. Cả hai đều khéo khoe đôi chân dài và thon gọn, nở nụ cười tươi trước ống kính.

Hai mẹ con Heidi Klum và Leni Klum xuất hiện tại thảm đỏ một sự kiện gần đây.

Thoạt nhìn, trông hai mẹ con sao phim “Sex and the city” giống như hai chị em. Heidi vẫn giữ được vẻ trẻ trung tươi tắn như thời đôi mươi. Nữ siêu mẫu từng xuất hiện với tư cách diễn viên khách mời trong phần 4 phim “Sex and the city”, sau đó là nhiều bộ phim truyền hình đình đám khác như How I Met Your Mother, Desperate Housewives. Trong các cuộc phỏng vấn với báo chí, Heidi nhiều lần chia sẻ về bí quyết chăm sóc da và vóc dáng của mình để có được sức khỏe tốt cũng như vẻ ngoài rạng rỡ.

Bí quyết trẻ lâu của Heidi Klum

Luôn năng động trong cuộc sống

Sao phim “Sex and the city” nói cô luôn tìm cách đưa thể dục vào cuộc sống của mình, đặc biệt là vào các hoạt động gia đình.

"Công việc bận rộn và việc chăm sóc con cái khiến tôi khó có thời gian cho thói quen tập thể dục truyền thống, vì vậy chúng tôi cố gắng tham gia nhiều hoạt động ngoài trời nhất có thể với tư cách là một gia đình”, người mẹ 4 con chia sẻ.

Heidi tiết lộ gia đình cô thích đi xe đạp, dắt chó đi bộ đường dài hoặc nhảy trên bạt lò xo. “Đó là cách tốt nhất để giữ dáng và khỏe mạnh - hãy làm những việc tự nhiên nhất, không giống tập thể dục”, sao phim “Sex and the city” chia sẻ.

Heidi Klum là người rất năng động trong cuộc sống hằng ngày.

Tập đa dạng các bộ môn

Bên cạnh các hoạt động với gia đình, Heidi cũng có một danh sách dài các bộ môn mà cô thích chơi. Theo Tạp chí Celeb Health, Heidi thích chơi quần vợt, yoga, pilates, tập luyện xoay vòng (circuit training)… Là một người thích bãi biển, sao phim “Sex and the city” cũng thích bơi lội và chạy bộ ngoài trời.

Ăn uống lành mạnh

Người đẹp cao gần 1m8 có chế độ ăn nghiêm ngặt, tùy thuộc vào bộ phim hoặc dự án mà cô đang chuẩn bị tham gia. Vào những ngày nghỉ, Heidi thậm chí cũng tuân theo thói quen ăn uống lành mạnh. Cô uống nhiều nước, ăn chậm và chia thành nhiều bữa nhỏ, ăn bữa cuối cùng trước 18h, hạn chế tinh bột và ăn nhiều rau và trái cây.

Trên tạp chí Women’s Health, sao phim “Sex and the city” đã nói về việc có vườn rau tại nhà và thích nấu ăn. Cô thậm chí còn tự làm các món ăn như bánh nướng bí ngòi cùng với các con của mình.

Heidi nói cô thích nấu ăn tại nhà.

Có chu trình chăm sóc da tối giản

Khi nói đến việc chăm sóc da, Heidi giữ mọi thứ đơn giản và tự nhiên nhất có thể. Khi không làm việc, nữ siêu mẫu không trang điểm nhiều, để tóc khô tự nhiên và thoa dầu dừa để dưỡng ẩm cho tóc và cơ thể.

Để rửa mặt, cô không dùng bất cứ sản phẩm đắt tiền nào mà chỉ dùng dầu gội trẻ em. “Tôi dùng dầu gội trẻ em làm sữa rửa mặt vì đây là loại dịu nhẹ nhất cho da mặt và có thể loại bỏ mọi thứ”, Heidi nói với Harper’s Bazaar. Sau đó, nữ siêu mẫu chỉ dùng thêm hai sản phẩm - kem dưỡng ẩm và kem chống nắng.

Hình ảnh thường ngày của hai mẹ con Heidi và Leni Klum.

Bí quyết làm đẹp của Leni Klum

Leni Klum cũng nhận được nhiều sự chú ý kể từ khi theo nghiệp người mẫu của mẹ. Ở tuổi 20, cô có làn da không tì vết và vóc dáng gợi cảm đáng ghen tị. Đặc biệt, nữ người mẫu cũng có chu trình chăm sóc da đơn giản như mẹ của mình.

Chu trình chăm sóc da đơn giản, lành tính

Theo Tạp chí Vogue, Leni có một chu trình chăm sóc da rất đơn giản với ba sản phẩm chính, đó là nước tẩy trang Bioderma Micellar Cleansing Water, kem dưỡng ẩm CeraVe PM Facial Moisturising Lotion và kem mắt Dior Capture Totale Eye Cream.

Theo bức ảnh mới nhất mà Leni đăng tải, cô còn sử dụng thêm túi trà lọc để chăm sóc vùng da quanh mắt – một phương pháp rất lành tính và được cho là có khả năng giảm quầng thâm, bọng mắt hiệu quả.

Leni Klum có chu trình chăm sóc da đơn giản giống mẹ.

Pilates và khiêu vũ

Để duy trì vóc dáng người mẫu, Leni có hai bộ môn “tủ” mà cô thường xuyên luyện tập.

Trong một bài phỏng vấn với tạp chí Harper's Bazaar Đức, Leni nói cô rất thích tập pilates, một bài tập giúp tăng cường sức mạnh cho toàn bộ cơ thể, từ phần thân, mông, đến cánh tay. Ngoài ra, nữ người mẫu cũng khiêu vũ từ khi còn nhỏ. Cô thậm chí được đào tạo tại Công ty khiêu vũ Abby Lee. Thời gian luyện tập ở đây đã nâng cao kỹ năng làm người mẫu của Leni.