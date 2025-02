Hai mẹ con sao phim "Sex and the city" tái xuất sàn diễn, quậy tưng bừng khoe dáng vóc nuột nà

Heidi Klum (51 tuổi, người Đức - Mỹ) là một nữ siêu mẫu từng tham gia diễn xuất trong loạt phim “Sex and the city” đình đám của HBO. Không chỉ là một nữ siêu mẫu có thu nhập hàng đầu thế giới, Heidi còn là nhà sản xuất, người dẫn chương trình truyền hình.

Mới đây nhất, cô xuất hiện rạng rỡ với tư cách là người dẫn và giám khảo chương trình truyền hình thực tế Germany’s Next Top Model mùa 20. Đặc biệt, xuất hiện cùng với sao phim “Sex and the city” là con gái đầu lòng của cô, nữ người mẫu Leni Klum (20 tuổi).

Hai mẹ con sao phim "Sex and the city" xuất hiện với vai trò giám khảo chương trình Germany’s Next Top Model mùa 20.

Trong một clip được Heidi dăng lên Instagram, hai mẹ con sao phim “Sex and the city” quẩy tưng bừng trên sàn diễn thời trang, liên tục thay những phụ kiện hài hước và sặc sỡ để tạo dáng trước máy quay. Heidi viết chú thích clip: “Đội hình lý tưởng. Yêu con @leniklum. Mùa 20 bắt đầu vào hôm nay, ngày 13 tháng 2, lúc 8:15 tối”.

Hai mẹ con sao phim “Sex and the city” quẩy tưng bừng trên sàn diễn thời trang.

Trong clip, có thể thấy cả hai mẹ con nhà Klum đều có vóc dáng cân đối, gương mặt thanh tú.

Để có được vóc dáng chuẩn siêu mẫu ở tuổi 51, Heidi tập đa dạng các môn thể thao. Cô thích chơi quần vợt, yoga, pilates, tập luyện xoay vòng (circuit training) và bạt nhún lò xo (trampoline)… Bên cạnh đó, sao phim “Sex and the city” cũng thích bơi lội và chạy bộ ngoài trời.

Với Leni, cô nói mình rất thích tập pilates. Đây là bài tập giúp cô tăng cường sức mạnh cho toàn bộ cơ thể, từ phần thân, mông, đến cánh tay. Ngoài ra, nữ người mẫu cũng đã khiêu vũ từ khi còn nhỏ. Cô thậm chí được đào tạo tại Công ty khiêu vũ Abby Lee. Thời gian luyện tập ở đây đã nâng cao kỹ năng làm người mẫu của Leni.

Được biết, Leni xuất hiện tại Germany’s Next Top Model mùa 20 với tư cách là giám khảo khách mời, ngồi cùng Heidi trên 2 chiếc ghế đỏ và cùng nhau chào đón các thí sinh.

Leni xuất hiện tại Germany’s Next Top Model mùa 20 với tư cách là giám khảo khách mời.

Leni theo nghiệp người mẫu của mẹ từ năm 16 tuổi. Cô xuất hiện lần đầu tiên với tư cách người mẫu trên trang bìa tạp chí Vogue Đức cùng với Heidi. Đây là bước ngoặt lớn với cả hai mẹ con.

Leni thú nhận trên tài khoản Instagram cá nhân: "Quá phấn khích cho trang bìa đầu tiên của mình!! Tôi đã có rất nhiều niềm vui trên trường quay với @voguegermany, không thể mơ về một khởi đầu tốt hơn!! Cảm ơn mẹ đã ở bên con @heidiklum".

Heidi và Leni trên trang bìa tạp chí Vogue Đức.

Heidi cũng chia sẻ bức ảnh với chú thích: “Mẹ rất tự hào về con. Và không phải vì con đã chọn con đường riêng của mình. Mẹ biết rằng bất kể con đi theo con đường nào, con sẽ là người phụ nữ mà con muốn".

Dù mới gia nhập làng mẫu, Leni nhanh chóng trở nên nổi tiếng và có 1,9 triệu người theo dõi trên Instagram. Các bài đăng của cô thường xuyên thu hút 30.000-50.000 lượt thích, có bài hơn 130.000 lượt thích.

Heidi thì có tới 12,4 triệu người theo dõi. Nữ siêu mẫu thường xuyên chia sẻ các bức ảnh đời thường của mình trên mạng xã hội.

Năm 2023, Heidi khen ngợi cô con gái lớn vì đã cân bằng được việc học và việc làm. "Tôi rất tự hào về con gái mình và công việc người mẫu của nó", người mẹ cho biết. "Con bé vừa học vừa làm, con bé đã biết xoay xở rồi".

Ngoài Leni, Heidi còn có ba người con khác, đó là Henry, 19 tuổi, Johan, 18 tuổi và Lou, 15 tuổi.

Dưới đây, chúng ta cùng xem các bức ảnh khác của hai mẹ con sao phim “Sex and the city”:

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh