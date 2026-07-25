Hai mẹ con danh hài Vân Dung lần đầu đóng chung phim giờ vàng VTV

Vân Dung và con trai Long Vũ lần đầu tiên cùng góp mặt trong một bộ phim phát sóng khung giờ vàng của VTV.

Chiều 24/7, họp báo ra mắt bộ phim Mùa hè năm ấy đã diễn ra với sự góp mặt của ê-kíp sản xuất, đạo diễn cùng dàn diễn viên hai thế hệ. Dù nghệ sĩ Vân Dung không có mặt tại sự kiện vì lịch trình cá nhân, câu chuyện lần đầu đóng phim cùng con trai Long Vũ vẫn nhận được nhiều sự quan tâm.

Dàn diễn viên của phim "Mùa hè năm ấy"

Trong phim, Long Vũ đảm nhận vai Khánh thời học sinh - một chàng trai bốc đồng, giàu tình cảm và luôn âm thầm bảo vệ những người mình yêu quý. Trong khi đó, Vân Dung vào vai bà Ngọc, mẹ của nữ chính Phương. Dù không vào vai mẹ con trên màn ảnh, hai nghệ sĩ vẫn có một số phân cảnh diễn chung khi nhân vật Khánh thường xuyên xuất hiện trong gia đình Phương.

Chia sẻ tại buổi ra mắt, Long Vũ cho biết đây là lần đầu tiên anh và mẹ cùng tham gia một dự án phim truyền hình nên không tránh khỏi áp lực. Nam diễn viên sinh năm 2001 nói bản thân vừa háo hức, vừa hồi hộp chờ ngày phim lên sóng bởi nhiều cảnh quay của mẹ anh không có sự xuất hiện của mình, nên chính anh cũng mong được theo dõi trọn vẹn tác phẩm như khán giả.

Theo kịch bản, bà Ngọc từng rất yêu quý Khánh. Tuy nhiên, vì tương lai của con gái, nhân vật này đã đưa ra một quyết định khiến bà phải day dứt suốt nhiều năm. Đây cũng là một trong những nút thắt quan trọng tạo nên bước ngoặt cho chuyện tình của Khánh và Phương.

Con trai Vân Dung chia sẻ anh khá áp lực khi lần đầu đóng phim cùng mẹ

Long Vũ cho biết Mùa hè năm ấy là dự án được chuẩn bị rất công phu. Trước khi bấm máy, anh cùng các diễn viên trẻ trải qua gần ba tháng tiền kỳ, học diễn xuất với NSND Lan Hương và sinh hoạt chung để xây dựng sự gắn kết như một nhóm bạn thực sự. Nam diễn viên đánh giá đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh rất kỹ lưỡng trong quá trình làm việc, từ xây dựng tâm lý nhân vật đến cách tạo môi trường để các diễn viên nhập vai tự nhiên.

Bên cạnh Long Vũ và Hà Thành, phần lớn dàn diễn viên giai đoạn học sinh đều là những gương mặt mới, còn đang theo học tại các trường nghệ thuật. Việc đảm nhận vai chính trong một bộ phim giờ vàng khiến nhiều người vừa háo hức vừa áp lực.

Mùa hè năm ấy kể câu chuyện kéo dài qua hai mốc thời gian cách nhau 10 năm, xoay quanh hành trình của Khánh và Phương từ những người bạn thân thời phổ thông đến khi trưởng thành. Một biến cố xảy ra vào mùa hè cuối cấp khiến cả hai chia xa, mang theo những lựa chọn làm thay đổi số phận mỗi người.

Nhiều năm sau, Phương trở thành nữ quản lý thành đạt và trở về nước, trong khi Khánh sống khép kín, luôn bị ám ảnh bởi mặc cảm quá khứ. Cuộc gặp lại giữa họ mở ra hành trình hàn gắn những hiểu lầm, đối diện với tổn thương và tìm lại những cảm xúc từng dang dở của tuổi thanh xuân.

Một số hình ảnh trong phim "Mùa hè năm ấy"

Ở giai đoạn trưởng thành, vai Khánh và Phương được giao cho Tô Dũng và Minh Thu - cặp đôi đang yêu ngoài đời. Tuy nhiên, cả hai đều mong khán giả tập trung vào câu chuyện của các nhân vật thay vì mối quan hệ ngoài đời thực. Theo Tô Dũng, khi bước vào trường quay, anh và Minh Thu chỉ là những đồng nghiệp cùng đạo diễn tìm ra cách thể hiện tốt nhất cho bộ phim.

Với sự kết hợp giữa dàn diễn viên kỳ cựu như Vân Dung, Anh Tuấn, Hồng Hạnh và lớp diễn viên trẻ đầy triển vọng, Mùa hè năm ấy được kỳ vọng sẽ mang đến câu chuyện thanh xuân giàu cảm xúc, đan xen tiếng cười, tình bạn, tình yêu và những giá trị về gia đình.

Bộ phim sẽ phát sóng vào 20h các tối thứ Hai, Ba và Tư hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 3/8/2026.