Hai mẹ con cùng uống một loại sữa mỗi ngày đều bị ung thư gan: Bác sĩ tiết lộ lý do, người mẹ gục xuống hối hận

Một người mẹ rất chăm chỉ tự làm sữa đậu nành ở nhà cho gia đình vì nghĩ rằng như vậy sẽ an toàn. Đậu nành tốt cho sức khỏe nhưng thói quen tưởng sạch sẽ, an toàn đó của người hóa ra lại có thể ẩn chứa nguy cơ khôn lường nếu không biết cách làm đúng.

Một năm sau, hai mẹ con đi khám bệnh do sức khỏe có những thay đổi bất thường. Cả hai cùng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan. Tại sao những thói quen ăn uống tưởng chừng bình thường này lại trở thành "kẻ giết người vô hình" đối với sức khỏe?

Câu hỏi của bác sĩ khiến người mẹ ngớ người đã hé lộ câu trả lời: "Sữa đậu nành của bạn đã được nấu chín kỹ chưa?". Sau khi biết lý do tại sao thói quen làm sữa đậu nành của mình lại biến sữa đậu nành thành gánh nặng âm thầm cho gan, thay vì là "thức uống bổ dưỡng" như mong muốn, thì người mẹ đã gục xuống bật khóc.

Những nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn trên bàn ăn sáng của bạn

Sữa đậu nành là thức uống bổ dưỡng có nguồn gốc thực vật, giàu protein chất lượng cao và nhiều nguyên tố vi lượng.

Tuy nhiên, lợi ích của sữa đậu nành đối với sức khỏe phụ thuộc vào việc nó có được chế biến đúng cách hay không.

Nếu sữa đậu nành không được nấu chín kỹ, nó có thể chứa các thành phần có hại như saponin và phytohemagglutinin.

Những chất này có thể gây buồn nôn và nôn trong thời gian ngắn, trong khi sử dụng lâu dài có thể gây tổn thương không thể phục hồi cho hệ thống chuyển hóa của gan .

Đó chính là vấn đề của người mẹ này.

Vì tin rằng "nhiều bọt nghĩa là sữa đã chín", nên người mẹ đã không nấu chín kỹ sữa đậu nành mà dùng để uống luôn. Điều này dần dần làm tăng gánh nặng cho gan và cuối cùng dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Sữa đậu nành và nguy cơ ung thư gan: Nguyên nhân chính nằm ở "độc tố"

Sữa đậu nành có vẻ đơn giản nhưng lại có tính chất hóa học phức tạp. Sữa đậu nành chưa đun nóng có chứa saponin, một chất hóa học tự nhiên có trong đậu nành có thể gây ra phản ứng kích ứng ở đường tiêu hóa.

Ngoài ra, còn có một loại phytohemagglutinin thực vật, khi vào cơ thể, có thể gây ra phản ứng thái quá của hệ thống miễn dịch và làm tăng gánh nặng cho gan.

Các nghiên cứu liên quan đã chỉ ra rằng saponin tạo ra một lượng lớn bọt ở 80℃, nhưng không bị phá hủy hoàn toàn. Hiện tượng "sôi giả" này là một lý do quan trọng dẫn đến phán đoán sai lầm.

Nếu sữa đậu nành không được đun sôi mà tiếp tục đun trong 5-10 phút, những chất này có thể vẫn còn sót lại và gây độc cho tế bào gan.

Gan là "nhà máy giải độc" của cơ thể, có chức năng xử lý các chất độc có trong chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta.

Tuy nhiên, sữa đậu nành chưa nấu chín có thể khiến gan phải liên tục quá tải.

Khi "nhà máy" bị quá tải, tình trạng viêm, xơ hóa và thậm chí là ung thư có thể xảy ra.

Bác sĩ khuyên: Đun sôi kỹ là điều quan trọng nhất

Sữa đậu nành tự làm phải được nấu chín kỹ.

Tiếp tục đun nóng ít nhất 5 phút sau khi sôi để đảm bảo các chất có hại bị phân hủy hoàn toàn.

Nếu sử dụng máy làm sữa đậu nành, hãy đảm bảo sử dụng chức năng "nấu" thay vì chương trình làm nóng đơn giản.

Sữa đậu nành và nguy cơ ung thư: Có thể phòng ngừa nếu tiêu thụ khoa học

Các nghiên cứu khoa học còn phát hiện ra rằng việc tiêu thụ sữa đậu nành ở mức độ vừa phải có tác dụng tích cực trong việc phòng ngừa ung thư.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients cho thấy việc tăng lượng sữa đậu nành tiêu thụ hàng ngày thêm 30 gram có thể làm giảm 46% nguy cơ ung thư. Isoflavone đậu nành là một loại phytoestrogen có thể làm giảm nguy cơ ung thư theo những cách sau:

- Ức chế sự phát triển của tế bào ung thư: Can thiệp vào các tín hiệu phát triển của tế bào ung thư.

- Gây ra quá trình apoptosis ở tế bào ung thư: Kích hoạt chương trình "tự hủy diệt" của tế bào ung thư.

- Tác dụng chống oxy hóa: Giảm tổn thương DNA do các gốc tự do gây ra, do đó làm giảm nguy cơ đột biến.

- Ức chế sự hình thành mạch máu mới: Ngăn chặn tế bào ung thư tiếp nhận chất dinh dưỡng và hạn chế sự lây lan của chúng.

Isoflavone đậu nành có tác dụng bảo vệ đặc biệt đáng kể chống lại các bệnh ung thư liên quan đến hormone như ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt.

Điều này càng nhắc nhở chúng ta rằng uống sữa đậu nành một cách khoa học không chỉ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày mà còn có tác dụng tích cực trong việc ngăn ngừa các bệnh nghiêm trọng.

Giá trị dinh dưỡng của sữa đậu nành là không thể phủ nhận, nhưng tiêu thụ quá nhiều có thể gây ra tác dụng ngược.

Một quan sát dài hạn về việc tiêu thụ sữa đậu nành cho thấy những người uống hơn 500 ml sữa đậu nành mỗi ngày có khả năng mắc chứng rối loạn chức năng gan cao hơn đáng kể. Nguyên nhân là do sữa đậu nành giàu protein thực vật, nếu uống quá nhiều có thể gây gánh nặng cho hệ thống chuyển hóa của gan và thận.

Nên hạn chế lượng uống vào ở mức 200-300 ml mỗi ngày, đặc biệt với những người trung niên, cao tuổi, người có chức năng gan yếu thì cần chú ý hơn đến lượng uống vào.