Hai bệnh viện tích cực cấp cứu 38 nạn nhân vụ lật xe khách

Trưa 19-8, một lãnh đạo Trung tâm Y tế Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang phối hợp với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tích cực cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân trong vụ lật xe khách.

Trung tâm Y tế Krông Búk huy động nhân lực cấp cứu cho các bệnh nhân trong vụ tai nạn giao thông

Theo vị này, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn, Trung tâm Y tế Krông Búk đã cử tổ cấp cứu lưu động cùng phương tiện đến hiện trường để sơ cứu, đưa các nạn nhân về bệnh viện. Trung tâm cũng huy động đội ngũ y, bác sĩ túc trực tiếp nhận, cấp cứu các nạn nhận.

Tổng cộng, Trung tâm Y tế Krông Búk tiếp nhận 38 người trong vụ lật xe khách. Trong đó, 1 người bị mắc kẹt trong xe, sau nhiều giờ phá cửa mới đưa được ra ngoài.

Trung tâm Y tế Krông Búk tiếp nhận 38 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông

"Trung tâm đã chuyển 11 bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, đồng thời tiếp tục theo dõi, sàng lọc và chuyển lên tuyến trên một số người khác. Tất cả các bệnh nhân sức khỏe tạm ổn định" – lãnh đạo Trung tâm Y tế Krông Búk thông tin.

Theo ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, đơn vi đang phối hợp với Trung tâm Y tế Krông Búk huy động nhân lực, phương tiện tổ chức cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông.

Theo ông Giáp, bệnh viện đã tiếp nhận 5 nạn nhân, 6 người còn lại đang trên đường đưa đến. "Trong số 5 bệnh nhân đã tiếp nhận, 1 người phải cắt bàn tay, 1 người phải cắt cẳng tay. Sức khỏe các bệnh nhân đang tạm ổn định" – ông Giáp cho hay.

Báo cáo ban đầu của Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho thấy vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 5 giờ 15 phút cùng ngày, tại Km1714+100 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk).

Vào thời điểm trên, anh Kim Nươl (SN 1986, ngụ TP Cần Thơ) điều khiển xe khách chở 46 người (kể cả tài xế) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk – Gia Lai.

Khi đến đoạn đường trên, xe khách bị lật nghiêng khiến nhiều người bị thương. Trong đó, 2 người bị dập tay, 1 người gãy nhiều xương sườn.

Theo kết quả kiểm tra, người điều khiển xe khách âm tính với chất ma túy, không có nồng độ cồn.