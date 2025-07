Hai anh em nhập viện cấp cứu sau bữa ăn: Bác sĩ cảnh báo "đừng dùng bếp gas kiểu này"

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhân dân số 2 quận Dư Hàng, Hàng Châu, Trung Quốc, hai bệnh nhân Lý Hạo và Lý Mai nhập viện cấp cứu trong tình trạng chóng mặt, buồn nôn và nôn mửa.

Kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy nồng độ carboxyhemoglobin trong máu của Lý Hạo và em gái Lý Mai lần lượt đạt mức 20,9% và 20,5%, cao gấp 4 lần giá trị bình thường. Cả hai được chẩn đoán ngộ độc khí CO (carbon monoxide). May mắn cả hai anh em được đưa đến bệnh viện cấp cứu và điều trị kịp thời nên tình trạng sức khỏe vẫn ổn định, trang Jimu News (Trung Quốc) đưa tin.

Kiểu dùng bếp gas gây ngộ độc

Theo chia sẻ của gia đình, trước khi nhập viện, hai anh em đã tự nấu cơm và ăn tối với nhau do cha mẹ bận việc. Tuy nhiên, vì trời quá nóng nên hai anh em quyết định đóng kín cửa, bật điều hòa và nấu ăn. Trong bữa ăn, hai anh em vẫn tiếp tục đun một nồi súp đậu đỏ trên bếp gas. Cả quá trình kéo dài khoảng 2 tiếng.

Cuối bữa ăn, Lý Hạo và em gái bắt đầu cảm thấy chóng mặt, buồn nôn và nôn mửa. Lúc đầu, hai anh em chỉ nghĩ do mình ăn phải thức ăn bị hỏng. Tuy nhiên, tình trạng nôn mửa diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Khi bố mẹ Lý trở về và thấy hai anh em có biểu hiện bất thường, họ đã đưa cả hai đến bệnh viện để thăm khám.

Bác sĩ Vương Hạnh, làm việc ở Khoa Cấp cứu của bệnh viện cho biết sử dụng bếp gas trong phòng điều hòa là nguyên nhân khiến cả hai anh em bị ngộ độc khí CO.

Dùng bếp gas trong phòng điều hòa kín có thể gây ngộ độc khí CO. (Ảnh minh họa)

“Đóng kín cửa để bật điều hòa sẽ ngăn cản luồng không khí lưu thông. Sử dụng bếp gas trong môi trường thiếu lưu thông không khí của phòng điều hòa có thể khiến hàm lượng oxy trong phòng giảm nhanh chóng. Lúc này sẽ xảy ra tình trạng đốt cháy khí gas không hoàn toàn, dẫn đến sản sinh ra khí CO. Khí CO tích tụ trong phòng điều hòa có thể gây ngộ độc”, bác sĩ Vương Hạnh giải thích.

Khí CO thường được mệnh danh là "sát thủ thầm lặng" do không mùi, không màu và không gây kích ứng tức thì. Nạn nhân thường chỉ phát hiện khi cơ thể đã có những biểu hiện nghiêm trọng.

Theo bác sĩ Vương Hạnh, vào mùa hè, nhiệt độ tăng cao nên khi nấu ăn, nhiều người muốn bật điều hòa để giảm cảm giác oi nóng. Tuy nhiên, với những gia đình sử dụng bếp gas, việc vừa bật điều hòa vừa nấu ăn có thể tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc khí CO.

Do đó, bác sĩ Vương Hạnh khuyến cáo mọi người tuyệt đối không được sử dụng bếp gas trong phòng kín hoặc phòng điều hòa để đảm bảo an toàn.

Bác sĩ Vương Hạnh cảnh báo: “Ngộ độc khí CO nhẹ có thể gây chóng mặt, đau đầu, mờ mắt, buồn nôn. Ngộ độc ở mức độ trung bình có thể khiến da mặt đỏ bừng, lú lẫn, đổ mồ hôi, mệt mỏi. Trong trường hợp nặng người bị ngộ độc khí CO có thể bị hôn mê, co giật, suy hô hấp, tổn thương cơ tim hoặc thậm chí tử vong”.

Bác sĩ Vương Hạnh cho biết nếu không được cấp cứu kịp thời bệnh nhân có nguy cơ cao gặp các di chứng nặng nề do đó khi thấy bản thân hoặc người xung quanh có dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc khí CO, mọi người cần nhanh chóng di chuyển đến nơi thông thoáng và gọi cấp cứu để được hỗ trợ và điều trị.

