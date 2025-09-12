Hà Nội thu giữ hơn 1000 bánh Trung thu và nhiều đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc

Thực hiện chỉ đạo của Sở Công Thương Hà Nội về cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tăng cường công tác giám sát, xử lý các hành vi vi phạm. Trong đó, Đội Quản lý thị trường số 2, phụ trách địa bàn phường Hoàn Kiếm và một số khu vực lân cận, đã triển khai nhiều đợt kiểm tra đột xuất, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm liên quan đến thực phẩm và đồ chơi trẻ em.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra hàng hóa vi phạm

Ngày 11/9/2025, Đội Quản lý thị trường số 2 đã tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh thực phẩm tại địa chỉ số 39 Hàm Tử Quan, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang bày bán nhiều sản phẩm thực phẩm do nước ngoài sản xuất nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Đây được xác định là hàng hóa nhập lậu. Tang vật vi phạm gồm 1.568 chiếc bánh các loại, trong đó có 1.440 chiếc bánh Trung thu và 128 chiếc bánh bông lan. Toàn bộ số hàng trên đều có nhãn ghi bằng tiếng nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng thời gian này, Đội Quản lý thị trường số 2 còn phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh đồ chơi trẻ em tại 8 cơ sở thuộc các phường Hoàn Kiếm và Hồng Hà. Kết quả kiểm tra cho thấy, nhiều cửa hàng đang kinh doanh sản phẩm đồ chơi có nhãn bằng chữ nước ngoài, không rõ nguồn gốc. Lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 2.972 sản phẩm đồ chơi trẻ em các loại, với tổng trị giá lên tới 96,73 triệu đồng.

Lực lượng chức năng Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát.

Theo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, các sản phẩm bánh Trung thu và đồ chơi nhập lậu, không đảm bảo về nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em. Trong bối cảnh Tết Trung thu đang đến gần, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm và đồ chơi tăng cao, tình trạng một số đối tượng lợi dụng để trà trộn hàng hóa nhập lậu, kém chất lượng vào thị trường có xu hướng gia tăng. Do đó, công tác kiểm tra, kiểm soát sẽ tiếp tục được tăng cường trong suốt thời gian cao điểm nhằm đảm bảo thị trường an toàn, lành mạnh.

Đại diện Sở Công Thương Hà Nội khẳng định, việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không chỉ góp phần ổn định thị trường, bảo vệ người tiêu dùng, mà còn tạo môi trường kinh doanh công bằng cho các doanh nghiệp chân chính. Người dân khi mua sắm bánh Trung thu, đồ chơi trẻ em cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, có tem nhãn đầy đủ và tuyệt đối không sử dụng sản phẩm trôi nổi, không đảm bảo an toàn.