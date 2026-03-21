HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hà Nội sẽ khánh thành Bệnh viện Tim cơ sở 2 trong tháng 6

Thanh Hiếu |

Bệnh viện Tim Hà Nội - cơ sở 2 có quy mô 300 giường bệnh với 12 tầng nổi. Hiện công trình đang thi công đến tầng 11, dự kiến sẽ hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong 6/2026.

Chiều qua 19/3, Đoàn công tác của UBND thành phố đã kiểm tra tiến độ Dự án xây dựng Bệnh viện Tim Hà Nội - cơ sở 2 (ở phường Xuân Đỉnh) và Dự án cải tạo, sửa chữa các khối nhà thuộc Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội (phường Bạch Mai).

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố (Ban QLDA), Dự án xây dựng Bệnh viện Tim Hà Nội - cơ sở 2 có quy mô 300 giường bệnh, tổng diện tích sàn hơn 41.800m2. Công trình gồm khối nhà chính 12 tầng nổi, 2 tầng hầm cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà kiểm tra tại hiện trường

Đến thời điểm kiểm tra, công trình đã thi công đến tầng 11. Các hạng mục như xây tường, trát tường, lắp đặt hệ thống cơ điện, PCCC cũng được thi công song song. Các gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế đang được xác định vị trí lắp đặt. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành thi công , nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng trong 6/2026.

Dự án cải tạo, sửa chữa các khối nhà thuộc Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội hiện đã triển khai các hạng mục nền móng, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, ép cọc thử nghiệm và chuẩn bị thi công đại trà. Dự kiến, cuối năm 2026 công trình sẽ hoàn thành phần thô và bàn giao công trình vào quý II/2027.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu không chạy theo tiến độ đơn thuần mà phải đặt chất lượng và hiệu quả sử dụng lên hàng đầu.

Đối với Dự án Bệnh viện Tim Hà Nội - cơ sở 2, Phó Chủ tịch Vũ Thu Hà yêu cầu Ban QLDA chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và bệnh viện để kiểm tra trực tiếp tại hiện trường; Các phương án kỹ thuật sau khi thống nhất phải được chốt và ký xác nhận, tránh điều chỉnh nhiều lần. Bên cạnh đó, các hệ thống kỹ thuật như khí y tế, xét nghiệm, chiếu sáng, điều hòa… phải được tính toán đồng bộ với mặt bằng và thiết bị.

Phó Chủ tịch Vũ Thu Hà cũng yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung nguồn lực để hoàn thiện các hạng mục, bàn giao để công trình đi vào hoạt động chậm nhất ngày 15/6/2026.

Đối với Dự án cải tạo, sửa chữa các khối nhà thuộc Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch đề ra.

5 dấu hiệu ở chân cảnh báo thận đang gặp nguy: Có 1 cũng đi khám ngay
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

01:17
Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

01:20
Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

00:48
Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

00:54
Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

01:05
Cục CSGT kêu gọi nếu có hiện tượng xe “chim mồi”, người dân hãy báo ngay cho Cục trưởng

01:07
Xe điện mini 4 chỗ giá dưới 200 triệu, đi 170km/sạc

01:05
Khoảnh khắc Iran tung mưa đạn chùm trả đũa vụ hạ sát quan chức an ninh quốc gia

01:01
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại