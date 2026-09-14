Hà Nội: Phụ huynh phát hiện gà, tôm bốc mùi được đưa đến trường để chế biến cho học sinh

Phụ huynh Trường tiểu học Lê Trọng Tấn, phường Yên Nghĩa (Hà Nội) phát hiện gà công nghiệp và tôm có mùi hôi nên yêu cầu xe “quay đầu”, không cho mang vào trường chế biến bữa ăn cho học sinh.

Phụ huynh Trường tiểu học Lê Trọng Tấn phản ánh, sáng 11/9, ban đại diện cha mẹ học sinh đi kiểm tra đột xuất bếp ăn bán trú của trường.

Thời điểm 5h sáng, công ty chở thực phẩm đến trường, phụ huynh phát hiện nhiều miếng thịt gà dù có dán tem mác đầy đủ nhưng có dấu hiệu bất thường. Đưa miếng thịt lên ngửi có mùi hôi, buồn nôn. Cũng theo phụ huynh, kiểm tra túi tôm cho thấy, bị trộn lẫn nhiều loại cả tươi lẫn tôm ươn.

Tại thời điểm đó, đại diện Trường tiểu học Lê Trọng Tấn và phụ huynh kiên quyết không tiếp nhận thực phẩm và yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Group phải “quay đầu”.

Phụ huynh và nhà trường yêu cầu công ty gấp rút thay thế thực phẩm khác đảm bảo tươi ngon để kịp nấu cho học sinh ăn trong ngày 11/9.

Phụ huynh Trường tiểu học Lê Trọng Tấn, phường Yên Nghĩa phát hiện thịt gà bốc mùi định tuồn vào trường học.

Phường chỉ yêu cầu thay đổi đơn vị cung cấp?

Liên quan sự việc, UBND phường Yên Nghĩa cho biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Group là đơn vị nấu bữa ăn bán trú cho học sinh Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn, gồm một điểm trường chính và hai phân hiệu.

Qua kiểm tra hồ sơ, nguồn thực phẩm tôm và thịt gà cung cấp cho bếp ăn Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn ngày 11/9 được thực hiện theo chuỗi cung ứng có hợp đồng giữa các đơn vị liên quan.

Đối với tôm, là do Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Group ký hợp đồng với Công ty TNHH Dejoy Việt Nam; Công ty TNHH Dejoy Việt Nam ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Ngự Thiện.

Còn thịt gà là Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Group ký hợp đồng với Công ty TNHH Dejoy Việt Nam; Công ty TNHH Dejoy Việt Nam ký hợp đồng với Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Quốc Khánh Việt Nam.

Sau khi xem xét sự việc, UBND phường đưa ra giải pháp là chỉ đạo đơn vị cung cấp suất ăn thực hiện chấm dứt hợp đồng với 2 đơn vị cung cấp tôm và thịt gà liên quan đến số thực phẩm chưa bảo đảm chất lượng đồng thời lựa chọn nguồn cung thay thế bảo đảm chất lượng.

UBND phường này cũng giao hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú tại trường.

Nhà trường rà soát, kiện toàn ban quản lý bữa ăn bán trú và tổ tự giám sát an toàn thực phẩm có sự tham gia của cha mẹ học sinh; phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân trong toàn bộ quy trình.

Nhà trường trực tiếp tổ chức kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, bảo quản, sơ chế, chế biến, chia suất, vận chuyển và phục vụ bữa ăn; kiểm soát chủng loại, số lượng, nguồn gốc, hồ sơ truy xuất và chất lượng thực phẩm trước khi đưa vào chế biến; thực hiện đầy đủ kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn và ghi chép hồ sơ theo quy định.

"Thực phẩm không bảo đảm yêu cầu phải kịp thời từ chối tiếp nhận, loại bỏ và lập hồ sơ ghi nhận để làm căn cứ xử lý", UBND phường Yên Nghĩa chỉ đạo nhà trường.

Phường Yên Nghĩa cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Group chịu trách nhiệm về chất lượng, nguồn gốc, an toàn của thực phẩm, nguyên liệu và suất ăn cung cấp cho nhà trường.

Trong đó, kiểm soát chặt chẽ các đơn vị trong chuỗi cung ứng. Thực hiện vệ sinh khu vực sơ chế, chế biến, dụng cụ, thiết bị bảo đảm điều kiện, trang phục và vệ sinh cá nhân của nhân viên và phối hợp với nhà trường thực hiện kiểm thực, lưu mẫu, thu gom chất thải, vệ sinh sau bữa ăn.

Cách đây ít ngày, tại Hà Nội phụ huynh phản ánh, suất ăn của học sinh có giá 40.000 đồng nhưng có dấu hiệu bị bớt xén vì chỉ lèo tèo vài món. Ở hàng loạt trường học khác, học sinh rơi vào cảnh chờ đợi bữa ăn bán trú đến muộn. Có trường phải mua sữa, bánh cho học sinh ăn tạm.