Hà Nội: Nhiều nhà thuốc 'vô tư' bán thuốc kê đơn mà không cần đơn của bác sỹ

Thu hồi sản phẩm do nhà máy sản xuất TPCN giả đang bị điều tra

Ngày 13/5, bà Đỗ Thị Thùy Vân, Giám đốc truyền thông của Pharmacity cho biết, nhà thuốc Pharmacity đã tạm dừng kinh doanh và thu hồi 4 sản phẩm gồm: PMC Hoạt Huyết, PMC Gingko Biloba, PMC Joint Care, PMC Liver Support. Đây là các sản phẩm do Công ty Herbitech sản xuất (Công ty đang bị Bộ Công an điều tra do sản xuất 2 loại thực phẩm BVSK giả).

Theo bà Vân, trước và trong quá trình phân phối các sản phẩm này, Pharmacity đã tự bỏ kinh phí tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm định kỳ tại Viện Kiểm định và Kiểm nghiệm chất lượng VNTest. Đến thời điểm này, các kết quả xét nghiệm đều cho thấy chất lượng của các sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn theo hồ sơ công bố được Cục An toàn thực phẩm cấp phép.

Hiện nay, chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, Nhà thuốc Pharmacity vẫn thực hiện tạm ngừng kinh doanh nhằm đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng.

Ngoài ra, Pharmacity sẽ hoàn tiền 100% cho tất cả khách hàng đã mua sản phẩm liên quan đến Công ty Herbitech tại hệ thống nhà thuốc Pharmacity. Khách hàng đã mua các sản phẩm trên có thể mang đến bất kỳ nhà thuốc Pharmacity nào trên toàn quốc để được hỗ trợ hoàn tiền.

Đối với việc việc một số nhà thuốc bán thuốc kê đơn không có đơn, bà Vân cho biết công ty sẽ chấn chỉnh trong toàn hệ thống; yêu cầu các nhà thuốc khi bán thuốc kê đơn phải có đơn của bác sĩ. Trường hợp cơ quan chức năng kiểm tra, Pharmacity sẽ phối hợp thực hiện.