Hà Nội: Loạn giá thuốc Tamiflu điều trị cúm

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tháng 1/2025, toàn thành phố ghi nhận 820 trường hợp mắc cúm , tăng 51 trường hợp (6%) so với cùng kỳ năm 2024. Cộng dồn năm 2024 đến nay, tổng số ca mắc cúm là 7.133 trường hợp, không ghi nhận trường hợp tử vong.

Lo ngại dịch cúm bùng phát, nhiều người dân đã tìm mua thuốc Tamiflu dự phòng. Vì thế, nhiều nhà thuốc đã đẩy giá, dẫn đến loạn giá thuốc Tamiflu.

Trên web của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), thuốc Tamiflu viên nang cứng (75mg), hộp 1 vỉ gồm 10 viên giá bán được công khai là 44.877 đồng/viên (tương đương gần 450.000 đồng/hộp). Tuy nhiên, thực tế hầu như không có nhà thuốc nào trên địa bàn thành phố bán với giá như vậy.

Chị Nguyễn Thị Thu (quận Thanh Xuân) cho biết, thấy thông tin dịch cúm gia đình cũng lo lắng nên muốn mua một hộp dự phòng. Tuy nhiên, chị hỏi 2 nhà thuốc đều được báo giá hơn 700.000 đồng/hộp. "Giá thuốc Tamiflu hiện cao quá, trước Tết Nguyên đán tôi tham khảo còn chưa đến 500.000 đồng/hộp), chị Thu nói.

Thuốc thuốc Tamiflu có giá bán theo công bố của Cục Quản lý dược là gần 450.000 đồng/hộp.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, giá thuốc Tamiflu được các nhà thuốc bán cao hơn quy định rất nhiều. Cụ thể, tại hệ thống Nhà thuốc Hải Đăng (124 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân) thuốc Tamiflu được bán với giá 52.000 đồng/viên, tức 520.000 đồng hộp (cao hơn giá công bố 15%).

Tại nhà thuốc Minh Thủy (số 326 Tây Sơn, quận Đống Đa), giá thuốc Tamiflu được bán với giá 60.000 đồng/viên (tăng 15.000 đồng/viên, tương đương 33%).

Nhân viên Nhà thuốc Hải Đăng bán thuốc cho khách hàng.

Nhà thuốc An Tâm (chung cư Bộ Công an, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân) hiện bán Tamiflu với giá 68.000 đồng/viên (cao hơn 50%). “Mấy ngày gần đây, giá Tamiflu tăng cao do người dân tích trữ dẫn đến khan nguồn cung và các nhà thuốc cũng phải nhập với giá cao hơn. Như hiện tại, chúng em có 4 hộp cũng là do khách đặt trước”, nhân viên nhà thuốc chia sẻ.

Tương tự, Nhà thuốc Bình Minh (đường Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân) chào bán với giá 75.000 đồng /viên (cao hơn 66%).

Nhân viên nhà thuốc cho biết, không chỉ Tamiflu, một tuần gần đây giá các loại thuốc liên quan đến cúm đều tăng. “Giá thuốc Tamiflu hiện tăng từng ngày, chúng tôi cũng không muốn tăng giá bán nhưng khan hàng, giá nhập cao nên phải bán với giá cao”, nhân viên tên P. nói.

Được biết, Tamiflu là thuốc kê đơn, nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi tại các nhà thuốc như Hải Đăng, Tâm An, Bình Minh...đều bán cho khách mà không cần đơn của bác sĩ.

Được biết, Tamiflu (có tên chung là Oseltamivir) là một loại thuốc kháng vi rút được dùng để điều trị và ngăn ngừa bệnh cúm (các loại cúm A và B).

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa kỳ (FDA) đã phê duyệt Tamiflu sử dụng cho các bệnh cấp tính không biến chứng hoặc phòng ngừa nhiễm các loại cúm A, cúm B, cúm lợn.

Nhà thuốc Hải Đăng, số 142 Vũ Trọng Phụng.

Thuốc giúp giảm các triệu chứng cúm như sốt, ớn lạnh, đau nhức cơ thể, ho, đau họng… và ngăn chặn vi rút sinh sôi trong cơ thể trong khi chờ hệ miễn dịch dần loại bỏ vi rút gây bệnh.

Tamiflu là thuốc kê đơn, đặc biệt cần thiết cho những đối tượng có nguy cơ cao nhiễm và gặp phải biến chứng cúm như những người có vấn đề về hệ miễn dịch và phổi.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân không tự ý sử dụng Tamiflu nếu không có chỉ định của bác sĩ.