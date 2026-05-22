HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hà Nội lấy ý kiến về việc miễn phí khám sức khỏe định kỳ cho người dân

Thanh Hiếu
|

Hà Nội dự chi 1.840 tỷ đồng triển khai hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc 1 lần/năm cho 100% người dân trên địa bàn Thủ đô.

UBND TP. Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Thủ đô.

Theo đó, nghị quyết quy định các chính sách hỗ trợ của thành phố để đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Ví như hỗ trợ chi trả cho các chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi chi trả của Quỹ BHYT; các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh lưu động, từ xa, ứng dụng công nghệ số...

Đặc biệt, thành phố đề xuất hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí 1 lần/năm cho 100% người dân trên địa bàn Thủ đô.

Nhân viên y tế khám sức khỏe cho người dân

Về chính sách này, UBND thành phố cho biết, đối tượng áp dụng là người dân đang sinh sống trên địa bàn thành phố (cả thường trú và tạm trú từ 12 tháng trở lên).

Người dân sẽ được hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc, cụ thể như sau:

Với trẻ em dưới 6 tuổi: Nội dung khám thực hiện theo Quyết định số 1284/QĐ-BYT ngày 07/5/2026 của Bộ Y tế.

Đối tượng từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi: Thực hiện theo công văn số 3401/BYT-KCB ngày 12/5/2026 của Bộ Y tế. Trẻ được khám đầy đủ các nội dung chuyên khoa lâm sàng theo Thông tư số 32/2023/TT-BYT.

Đối tượng từ đủ 18 tuổi trở lên: Người dân được khám đầy đủ các nội dung chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng theo Thông tư số 32/2023/TT-BYT.

Về khám sàng lọc, thành phố sẽ thực hiện theo Quyết định số 3765/QĐ-BYT ngày 21/6/2018 của Bộ Y tế. Theo đó, thành phố sẽ hỗ trợ khám sàng lọc các bệnh: Đái tháo đường típ 2; hen phế quản, tăng huyết áp; phổi tắc nghẽn mạn tính; ung thư vú; ung thư cổ tử cung; ung thư khoang miệng; ung thư đại trực tràng; ung thư tiền liệt tuyến; rối loạn trầm cảm; rối loạn lo âu; rối loạn tâm thần do rượu.

Thành phố hỗ trợ chi phí khám bệnh và các xét nghiệm cận lâm sàng bằng mức giá thuộc danh mục do Quỹ BHYT thanh toán.

Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện nghị quyết là 2.112 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí dự kiến triển khai khám sức khỏe định kỳ cho 100% người dân trên địa bàn Thủ đô khoảng 1.840 tỷ đồng.

Loại rau nhiều sắt hơn thịt bò, là "vũ khí" ngừa ung thư: Cực dễ trồng, phát triển tốt bất chấp thời tiết
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

01:23
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại