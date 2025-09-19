Hà Nội khánh thành nhà máy điện rác lớn thứ 2 Đông Nam Á

Ngày 18/9, dưới sự chủ trì của UBND Thành phố Hà Nội, Tập đoàn AMACCAO cùng Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Xanh Seraphin tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy điện rác Seraphin.

Đây là công trình được đánh giá là nhà máy điện rác quy mô lớn, đẹp và hiện đại hàng đầu Đông Nam Á. Đây cũng là nhà máy điện rác quy mô lớn đầu tiên do doanh nghiệp Việt làm chủ đầu tư tại Việt Nam.

Nhà máy điện rác Seraphin

Ông Nguyễn Văn Vinh - Tổng Giám đốc tập đoàn Amaccao cho biết, Dự án Nhà máy điện rác Seraphin khởi công vào tháng 3/2022, đến 1/5/2025 nhà máy bắt đầu tiếp nhận và xử lý rác cho thành phố. Nghĩa là công trình được triển khai trong vòng 3 năm 2 tháng . Tiến độ này được đánh giá là “kỷ lục”, khi các dự án điện rác tương tự trên thế giới thường mất 5 - 8 năm để hoàn thành.

Đến ngày 1/7/2025, nhà máy chính thức phát điện thương mại. Với công suất xử lý 2.250 tấn rác thải sinh hoạt/ ngày đêm, công suất phát điện 37Mw mỗi giờ, sử dụng công nghệ đốt rác phát điện hiện đại Martin của CHLB Đức. Nhà máy điện rác Seraphin đi vào hoạt động sẽ giúp xử lý lượng rác xấp xỉ 1/3 lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày của TP Hà Nội hiện nay.

Các đại biểu tham gia lễ khánh thành nhà máy

“Đặc biệt, các chỉ tiêu phát thải, khí thải, bụi mịn… - là các chỉ tiêu quan trọng nhất của một nhà máy điện rác - thì tại Seraphin đều đạt tiêu chuẩn khắt khe của châu Âu EU2010. Các sản phẩm phụ của quá trình xử lý được tái chế, tuần hoàn để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội như điện phát lên lưới điện quốc gia, tro xỉ được dùng để sản xuất bê tông đúc sẵn và gạch không nung phục vụ cho xây dựng” - ông Nguyễn Văn Vinh nói.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ghi nhận và biểu dương vai trò tích cực của các sở, ban ngành thành phố, đặc biệt là Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu kịp thời, tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để dự án triển khai đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và các đại biểu tham quan nhà máy điện rác Seraphin. Ảnh: Quý Nguyễn

“Việc khánh thành và đưa vào vận hành Nhà máy điện rác Seraphin mới chỉ là bước khởi đầu. TP đặt mục tiêu trong thời gian tới sẽ chấm dứt hoàn toàn chôn lấp rác thải sinh hoạt, thay thế bằng các công nghệ xử lý tiên tiến như đốt rác phát điện, tái chế, tái sử dụng”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông nói.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực thu gom, tái chế, xử lý chất thải; để công tác vệ sinh môi trường ngày càng hiệu quả, bền vững, góp phần kiến tạo một Hà Nội đáng sống, thân thiện và hiện đại.