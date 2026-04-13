Hà Nội - Hạ Long 23 phút: Giải mã cú bắt tay giữa tỷ phú Phạm Nhật Vượng và 'người khổng lồ' châu Âu

Sự kiện khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh sáng 12/4/2026 không chỉ là một nghi thức động thổ hạ tầng quen thuộc. Đằng sau những khối bê tông đầu tiên được đổ xuống Vùng mỏ, là lời giải cho một bài toán vĩ mô đã nhiều lần lỗi hẹn, và là một phép thử chưa từng có đối với năng lực kiến tạo hạ tầng của khu vực kinh tế tư nhân.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Ký ức gỉ sét và nút thắt tỷ đô

Nhìn lại lịch sử hạ tầng giao thông phía Bắc, khát vọng kết nối Thủ đô với cực tăng trưởng vùng biển không phải bây giờ mới có. Những năm đầu 2000, dự án đường sắt Yên Viên - Cái Lân từng được kỳ vọng là trục xương sống mới.

Nhưng rồi, những cú sốc kinh tế vĩ mô và bài toán phân bổ vốn đã biến dự án thành một nhịp lỡ dang dở. Những thanh ray nằm phơi sương suốt hai thập kỷ là bài học nhãn tiền: Đường sắt hiện đại là một cuộc chơi vô cùng đắt đỏ và không dành cho những kế hoạch thiếu đồng bộ.

Điểm nghẽn lớn nhất khiến đường sắt Việt Nam đi sau thế giới hàng thế kỷ nằm ở sự giằng xé giữa khát vọng phát triển và năng lực ngân sách. Nếu dựa vào đầu tư công, gánh nặng nợ công sẽ phình to. Nếu chờ đợi vốn ODA, dự án thường đi kèm những ràng buộc khắt khe về công nghệ, đội vốn và độ trễ thủ tục kéo dài tính bằng thập kỷ.





Tuyến Hà Nội - Quảng Ninh mang một con số đầy sức nặng: Hơn 147.000 tỷ đồng (khoảng 5,6 tỷ USD) cho 120,2 km, chưa tính giải phóng mặt bằng.

Đặt trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed (Tập đoàn Vingroup) mang một ý nghĩa chiến lược. Nó không chỉ giải tỏa gánh nặng cho ngân sách, mà còn đánh dấu bước ngoặt trong tư duy quản lý: Mở đường, trao quyền cho những "sếu đầu đàn" tư nhân gánh vác các công trình hạ tầng lõi của quốc gia.

Cú hích 23 phút và không gian kinh tế TOD

Được thiết kế với tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435mm, điện khí hóa toàn tuyến và tốc độ tối đa 350 km/h (đoạn nội đô giới hạn 120 km/h), dự án hứa hẹn tạo ra một cuộc cách mạng về dịch chuyển.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Vingroup, khẳng định: "Thời gian di chuyển từ Hà Nội đi Quảng Ninh sẽ rút ngắn 5-7 lần, từ 2,5 tiếng xuống còn khoảng 23 phút".

Dưới lăng kính kinh tế học đô thị, 23 phút không chỉ là thời gian ngồi trên toa tàu điều hòa. Nó là "chìa khóa" bẻ cong không gian, xóa nhòa ranh giới địa lý, hợp nhất Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh thành một siêu vùng kinh tế liền mạch.

Phối cảnh Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Khu đô thị Vinhomes Global Gate Hà Nội.

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đánh giá đây là động lực sinh tử để địa phương mở rộng không gian, trở thành cực tăng trưởng thực thụ phía Đông.

Hệ thống 5 nhà ga trên tuyến được định hướng theo mô hình TOD (Phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm).

Để TOD không bị biến tướng thành những dự án phân lô bán nền thuần túy, các địa phương phải có kỷ luật quy hoạch cực kỳ nghiêm ngặt, đảm bảo tính kết nối giao thông gom và tạo ra giá trị thặng dư thực sự từ thương mại, dịch vụ.

Cú bắt tay xuyên lục địa và lời cam kết từ "người khổng lồ"

Để giải bài toán đường sắt tốc độ cao, tiền thôi chưa đủ. Yếu tố sống còn nằm ở công nghệ lõi - thứ không dễ dàng mua được chỉ bằng một tấm séc. Việc Vingroup lựa chọn bắt tay với Siemens Mobility (CHLB Đức) - một trong những "ông lớn" quyền lực bậc nhất của ngành công nghiệp đường sắt toàn cầu - được giới chuyên môn đánh giá là bước đi bản lề.

Năng lực của Siemens không nằm ở những lời quảng cáo, mà được bảo chứng bằng hệ sinh thái đường sắt cao tốc trải rộng khắp thế giới.

Phối cảnh ga Cổ Loa và ga Hạ Long trên tuyến.

Ngay tại lễ khởi công, ông Michael Peter - Tổng giám đốc toàn cầu Tập đoàn Siemens Mobility, đã mang đến một hình ảnh so sánh đầy sức nặng để khẳng định chất lượng: "Chúng tôi cam kết cung cấp cho Việt Nam công nghệ tàu cao tốc chất lượng nhất, hiệu quả nhất và an toàn nhất đã được kiểm chứng trên khắp thế giới. Mỗi ngày, tàu của chúng tôi chạy khoảng tổng cộng 1 triệu km, tức là gấp 3 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng, với kiểm chứng thực tế an toàn tuyệt đối".

Không chỉ mang đến một cỗ máy tốc độ, ông Peter nhấn mạnh "mỗi đoàn tàu được phát triển hoàn toàn số hóa, tạo ra hiệu quả năng lượng tối đa và trải nghiệm hành khách tuyệt vời".

Tuy nhiên, nếu thương vụ này chỉ dừng lại ở việc "tiền trao, cháo múc", dự án sẽ đi vào vết xe đổ của sự phụ thuộc. Điểm đắt giá nhất của cú bắt tay này nằm ở các điều khoản mang tính chiến lược về chuyển giao. Vượt ra ngoài khuôn khổ của một nhà cung cấp thiết bị thông thường, người đứng đầu Siemens Mobility đưa ra một cam kết mang tính bước ngoặt:

"Siemens cam kết đồng hành bền chặt cùng Vingroup để triển khai dự án có lợi cho cả hai bên. Chúng tôi sẽ cùng nhau hợp tác chuyển giao công nghệ sâu rộng, cùng lắp ráp và bảo trì tàu, để tạo ra một hệ sinh thái tàu cao tốc hoàn toàn mới ở Việt Nam".

Đây chính là con đường mà Hàn Quốc và Trung Quốc từng đi. Họ mất hàng chục năm ròng rã, chấp nhận từ việc đi mua công nghệ, tiến tới nội địa hóa từng con ốc, để rồi vươn lên thành cường quốc xuất khẩu đường sắt. Việc đặt nền móng tại Quảng Ninh hôm nay chính là những bước đi đầu tiên, bài bản nhất để hiện thực hóa giấc mơ công nghiệp đường sắt tỷ USD của người Việt.

Chuyến tàu của kỷ luật và khoảng cách cần rút ngắn

Khát vọng đã có, cam kết đã ký, nhưng thách thức lớn nhất đang hiện hữu ngay trên mặt đất: Kỷ luật thời gian.

Hoàn thành 120km đường sắt tốc độ cao chỉ trong vòng 24 tháng để đưa vào khai thác thương mại năm 2028 là một kỷ lục, một áp lực chưa từng có trong lịch sử hạ tầng giao thông Việt Nam. Để "dải lụa thép" này thành hình đúng hẹn, đòi hỏi một chiến dịch giải phóng mặt bằng thần tốc từ 4 địa phương, cùng khả năng quản trị dự án thép của chủ đầu tư. Bất kỳ một sự chệch nhịp nào cũng có thể khiến mục tiêu 2028 trở nên xa vời.

Chuyến tàu 350 km/h đã chính thức bước từ bản vẽ ra thực địa. Đằng sau mục tiêu "23 phút" không đơn thuần là khát vọng đi nhanh hơn, mà là trăn trở về cách chúng ta sẽ tiến xa hơn. Hàng chục năm trước, những biến động thời cuộc từng buộc chúng ta phải bỏ lại trên mặt đất những thanh ray gỉ sét. Lần này, việc đặt những khối bê tông đầu tiên xuống Đồng bằng sông Hồng đang gieo một hạt mầm của sự tự chủ.

Xóa nhòa 120km ranh giới địa lý, chúng ta có thể chỉ mất 23 phút. Nhưng để rút ngắn khoảng cách trăm năm về công nghệ đường sắt với thế giới, đưa Việt Nam từ vị thế "người mua hàng" trở thành một mắt xích trong chuỗi công nghiệp tỷ đô, đó sẽ là một hành trình dài cần đến sự bền bỉ, kiên định và những cái bắt tay đồng lòng.

Câu trả lời cho sự thành bại không nằm ở đích đến năm 2028, mà bắt đầu từ chính kỷ luật của ngày hôm nay.



