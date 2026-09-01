Hà Nội ghi nhận 268 ca sốt xuất huyết trong một tuần

Từ ngày 21 đến 28/8, Hà Nội ghi nhận 268 ca sốt xuất huyết, giảm 41 ca so với tuần trước; thành phố còn 30 ổ dịch đang hoạt động.

Ảnh: CDC Hà Nội

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần từ ngày 21 đến 28/8, toàn thành phố ghi nhận 268 trường hợp sốt xuất huyết tại 74 phường, xã, giảm 41 trường hợp so với tuần trước.

Cộng dồn từ đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận 2.175 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 117 phường, xã, chưa ghi nhận ca tử vong. Số mắc giảm 533 trường hợp so với mức trung bình 5 năm 2021-2025 và giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2023.

Trong tuần, thành phố ghi nhận 12 ổ dịch sốt xuất huyết mới. Tính từ đầu năm, Hà Nội đã ghi nhận 91 ổ dịch, hiện còn 30 ổ dịch đang hoạt động.

Với bệnh tay chân miệng, Hà Nội ghi nhận 115 trường hợp tại 58 phường, xã, giảm 61 trường hợp so với tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm, thành phố ghi nhận 4.830 trường hợp, chưa có ca tử vong. Trong tuần xuất hiện một ổ dịch cộng đồng tại phường Yên Lãng; hiện còn một ổ dịch đang hoạt động.

Ngoài ra, Hà Nội ghi nhận 4 ca sởi, 2 ca ho gà và 53 ca COVID-19 trong tuần. Cộng dồn từ đầu năm, thành phố ghi nhận lần lượt 392 ca sởi, 103 ca ho gà và 1.577 ca COVID-19, chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

CDC Hà Nội nhận định số ca tay chân miệng có thể gia tăng trong tháng 9 khi học sinh trở lại trường học.

Trong thời gian tới, CDC Hà Nội tiếp tục giám sát các ổ dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng; tăng cường vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, khử khuẩn tại khu vực có ca bệnh và ổ dịch. Các cơ sở y tế được yêu cầu tăng cường phát hiện bệnh tại cộng đồng, trường mầm non, mẫu giáo.

Dịp nghỉ Quốc khánh 2/9, CDC Hà Nội tổ chức thường trực đội cơ động phòng, chống dịch, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh phát sinh.

Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh và tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các loại vaccine phòng bệnh.