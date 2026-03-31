HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hà Nội ghi nhận 17 ca COVID-19, theo dõi biến thể "ve sầu" BA.3.2

D.Thu |

Số ca COVID-19 tại Hà Nội tăng so với cùng kỳ; biến thể BA.3.2 ("ve sầu") được đánh giá nguy cơ thấp nhưng vẫn cần cảnh giác, không chủ quan.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết trong tuần (từ 20-3 đến 27-3) thành phố ghi nhận 17 ca mắc COVID-19 tại 12 phường, xã. Lũy tích từ đầu năm 2026 đến nay, có 29 ca tại 22 phường, xã, chưa ghi nhận ca tử vong; số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2025 (5 ca).

Hà Nội ghi nhận 17 ca COVID-19, theo dõi biến thể "ve sầu" BA.3.2 - Ảnh 1.

Người bệnh điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), năm 2025

Cơ quan y tế nhận định người dân không nên hoang mang nhưng cũng không chủ quan trước biến thể mới BA.3.2 - một nhánh phụ của dòng Omicron, còn được gọi là "ve sầu" (cicada). Các nghiên cứu ban đầu cho thấy biến thể này mang nhiều đột biến trên protein gai, yếu tố giúp virus xâm nhập vào tế bào người.

Một số chuyên gia cho rằng các đột biến có thể ảnh hưởng đến khả năng lây lan hoặc làm giảm phần nào hiệu quả miễn dịch. Tuy vậy, vắc-xin vẫn đóng vai trò quan trọng trong giảm nguy cơ bệnh nặng, nhập viện và tử vong. Đến nay, chưa có bằng chứng cho thấy BA.3.2 gây bệnh nặng hơn các biến thể trước.

Liên quan đến việc theo dõi biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2, Bộ Y tế cho biết theo cập nhật của Tổ chức Y tế thế giới và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, BA.3.2 hiện được xếp vào nhóm biến thể đang theo dõi, với nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp so với các dòng Omicron đang lưu hành. Biến thể này được phát hiện lần đầu tại Nam Phi vào tháng 11-2024 và đã ghi nhận tại nhiều quốc gia.

Ngành y tế Hà Nội nhấn mạnh virus SARS-CoV-2 vẫn đang lưu hành và có thể tiếp tục xuất hiện biến thể mới - điều được xem là quy luật tiến hóa tự nhiên. Vì vậy, việc duy trì các biện pháp phòng dịch vẫn cần thiết, nhất là tại nơi đông người, không gian kín như trường học, cơ sở y tế.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang khi đến nơi đông người hoặc cơ sở y tế; chủ động đeo khẩu trang khi có triệu chứng hô hấp như ho, sốt để hạn chế lây lan. Cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, vệ sinh các bề mặt tiếp xúc như tay nắm cửa, bàn làm việc, điện thoại.

Theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Khi xuất hiện triệu chứng nặng như sốt cao, khó thở, đau ngực, cần liên hệ cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời. Nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai cần đặc biệt lưu ý các biện pháp phòng bệnh.

Tags

covid-19

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại