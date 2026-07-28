Hà Nội điểm tên 300 dự án chậm triển khai, xem xét thu hồi

Hà Nội thúc tiến độ, yêu cầu nhà đầu tư của 300 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai khẩn trương hoàn thiện thủ tục, tiến độ khởi công, nếu không sẽ bị xem xét thu hồi dự án, thu hồi đất theo quy định.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo yêu cầu các nhà đầu tư của 300 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai khẩn trương hoàn tất thủ tục pháp lý và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nếu không sẽ bị xem xét thu hồi dự án, thu hồi đất theo quy định.

Danh sách 300 dự án chậm triển khai được Hà Nội công bố có sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp bất động sản và xây dựng lớn.

Trong đó có Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco); Công ty CP Đầu tư và Phát triển KCN Sông Đà; Tập đoàn Nam Cường; Công ty cổ phần Khai Sơn, Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam (Contrexim holdings); Công ty TNHH Tập đoàn Nam Cường…

Một khu đất dự án tại xã Quang Minh (huyện Mê Linh cũ)

Theo danh sách, xã Mê Linh là một trong những địa phương có nhiều dự án ngoài ngân sách chậm triển khai với các dự án: Khu nhà ở Làng hoa Tiền Phong (Khu đô thị Làng hoa Tiền Phong) của Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Prime Land; Trường ĐH Tài chính ngân hàng của Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn quản trị Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội; Khu đô thị mới AIC của Công ty bất động sản AIC; Dự án Khu du lịch 79 Mùa Xuân của Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch An Phát; Khu đô thị mới và sân golf Mê Linh tại xã Văn Khê và xã Mê Linh, huyện Mê Linh (cũ) của Công ty CP Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (nay đổi tên Công ty CP Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải)…

Tại thông báo, UBND TP Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư cần chủ động rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án; khẩn trương liên hệ, phối hợp với các Sở, ngành, UBND xã, phường để hoàn thành các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Các chủ đầu tư phải bổ sung đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền đảm bảo hoàn thành các thủ tục trong thời gian không quá 2 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Đặc biệt, TP Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị để triển khai dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Đối với các dự án đã đủ điều kiện khởi công, khẩn trương tổ chức khởi công trong tháng 8 năm 2026; đối với các dự án đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, chủ động phối hợp với UBND xã, phường và các Sở, ngành TP để hoàn thành trong thời hạn không quá 3 tháng đối với các trường hợp đủ điều kiện.

Trường hợp nhà đầu tư không liên hệ để thực hiện các thủ tục; không phối hợp trong quá trình giải quyết hồ sơ; không thực hiện đúng tiến độ đã cam kết; không đủ năng lực; không triển khai hoặc tiếp tục chậm triển khai dự án, chậm đưa đất vào sử dụng mà không có lý do khách quan; hoặc đã được gia hạn, điều chỉnh tiến độ nhiều lần nhưng vẫn không khắc phục thì UBND TP Hà Nội sẽ chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ thu hồi dự án, thu hồi đất theo quy định của pháp luật...

Danh sách 300 dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Hà Nội: