HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hà Nội điểm tên 300 dự án chậm triển khai, xem xét thu hồi

Trần Hoàng
|

Hà Nội thúc tiến độ, yêu cầu nhà đầu tư của 300 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai khẩn trương hoàn thiện thủ tục, tiến độ khởi công, nếu không sẽ bị xem xét thu hồi dự án, thu hồi đất theo quy định.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo yêu cầu các nhà đầu tư của 300 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai khẩn trương hoàn tất thủ tục pháp lý và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nếu không sẽ bị xem xét thu hồi dự án, thu hồi đất theo quy định.

Danh sách 300 dự án chậm triển khai được Hà Nội công bố có sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp bất động sản và xây dựng lớn.

Trong đó có Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco); Công ty CP Đầu tư và Phát triển KCN Sông Đà; Tập đoàn Nam Cường; Công ty cổ phần Khai Sơn, Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam (Contrexim holdings); Công ty TNHH Tập đoàn Nam Cường…

Một khu đất dự án tại xã Quang Minh (huyện Mê Linh cũ)

Theo danh sách, xã Mê Linh là một trong những địa phương có nhiều dự án ngoài ngân sách chậm triển khai với các dự án: Khu nhà ở Làng hoa Tiền Phong (Khu đô thị Làng hoa Tiền Phong) của Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Prime Land; Trường ĐH Tài chính ngân hàng của Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn quản trị Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội; Khu đô thị mới AIC của Công ty bất động sản AIC; Dự án Khu du lịch 79 Mùa Xuân của Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch An Phát; Khu đô thị mới và sân golf Mê Linh tại xã Văn Khê và xã Mê Linh, huyện Mê Linh (cũ) của Công ty CP Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (nay đổi tên Công ty CP Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải)…

Tại thông báo, UBND TP Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư cần chủ động rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án; khẩn trương liên hệ, phối hợp với các Sở, ngành, UBND xã, phường để hoàn thành các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Các chủ đầu tư phải bổ sung đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền đảm bảo hoàn thành các thủ tục trong thời gian không quá 2 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Đặc biệt, TP Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị để triển khai dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Đối với các dự án đã đủ điều kiện khởi công, khẩn trương tổ chức khởi công trong tháng 8 năm 2026; đối với các dự án đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, chủ động phối hợp với UBND xã, phường và các Sở, ngành TP để hoàn thành trong thời hạn không quá 3 tháng đối với các trường hợp đủ điều kiện.

Trường hợp nhà đầu tư không liên hệ để thực hiện các thủ tục; không phối hợp trong quá trình giải quyết hồ sơ; không thực hiện đúng tiến độ đã cam kết; không đủ năng lực; không triển khai hoặc tiếp tục chậm triển khai dự án, chậm đưa đất vào sử dụng mà không có lý do khách quan; hoặc đã được gia hạn, điều chỉnh tiến độ nhiều lần nhưng vẫn không khắc phục thì UBND TP Hà Nội sẽ chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ thu hồi dự án, thu hồi đất theo quy định của pháp luật...

Danh sách 300 dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Hà Nội:

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại