HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hà Nội: Đang cháy rất lớn tại dãy nhà xưởng trong làng nghề Triều Khúc, chưa rõ thiệt hại

Nhóm PV- Ảnh: Như Hoàn
|

Khoảng 18h ngày 25/7, một vụ cháy lớn bùng phát tại dãy nhà xưởng trong làng nghề Triều Khúc (phường Thanh Liệt, Hà Nội), khiến cột khói đen bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát từ khoảng cách xa.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra tại khu vực nhà xưởng nằm trên tuyến đường 25 m của làng nghề Triều Khúc. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm nhiều hạng mục, tạo thành biển lửa dữ dội. Nhiều người dân sinh sống gần hiện trường cho biết đã nghe thấy một số tiếng nổ lớn trong lúc hỏa hoạn bùng phát.

Clip ghi lại cảnh biển lửa bao trùm dãy nhà xưởng trong làng nghề Triều Khúc.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại dãy nhà xưởng trong làng nghề Triều Khúc vào chiều tối 25/7.

Khói lửa cuồn cuộn bốc lên giữa khu dân cư khiến nhiều người hoảng hốt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã điều động khoảng 10 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Để ngăn đám cháy lan rộng sang các công trình liền kề, lực lượng chức năng đồng thời huy động máy xúc phá dỡ một số hạng mục nhà xưởng, tạo khoảng cách phục vụ công tác chữa cháy.

Các chiến sĩ PCCC triển khai nhiều hướng phun nước để khống chế ngọn lửa.

Hàng trăm người dân theo dõi vụ cháy từ bên ngoài khu vực phong tỏa.

Đám cháy tạo cột khói khổng lồ, thu hút sự chú ý của người dân quanh khu vực.

Đến tối cùng ngày, ngọn lửa vẫn bốc cháy dữ dội. Lực lượng chức năng tiếp tục khẩn trương khống chế đám cháy.

Lực lượng chức năng căng mình khống chế đám cháy giữa đêm.

Hiện chưa có thông tin chính thức về thiệt hại cũng như thương vong. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại