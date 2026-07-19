Hà Nội cưỡng chế loạt nhà bịt tôn, xây dựng 'chui'

Phường Thanh Liệt (TP Hà Nội) đang tiến hành cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Đây là các công trình xây dựng "chui", lợp tôn bên ngoài để che chắn, tránh bị phát hiện rồi cho thi công nhà bê tông cốt thép bên trong.

Ngày 18/7, đại diện UBND phường Thanh Liệt cho biết phường đang thực hiện các đợt tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm tại ngõ 214/55 và ngõ 262 Nguyễn Xiển.

Đây là khu vực đất nông nghiệp, nằm sâu trong ngõ nhỏ, xây dựng trái phép, nhiều trường hợp không xác định được cá nhân, tổ chức vi phạm.

Ngày 16/7, lực lượng chức năng phường Thanh Liệt đã tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình xây dựng vi phạm tại ngõ 262 Nguyễn Xiển.

Công trình vi phạm nằm tại ngõ 262 Nguyễn Xiển, có kết cấu khung cột, vì kèo sắt cao khoảng 8 m, mái lợp tôn, vách quây tôn trên diện tích khoảng 110 m². Bên trong là công trình xây dựng khung cột bê tông cốt thép, tường gạch. Ban đầu công trình đã hoàn thành phần mái tầng 1, đến thời điểm cưỡng chế đã đổ mái tầng 2 và tiếp tục hoàn thiện để đưa vào sử dụng.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời tài sản bên trong công trình vi phạm tại ngõ 262 Nguyễn Xiển.

Trước đó, UBND phường cũng đã cưỡng chế 4 công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp tại khu vực ngõ 214/55 và ngõ 262 Nguyễn Xiển.

Các công trình đều xây dựng "chui", lợp tôn bên ngoài để che chắn, tránh bị phát hiện rồi cho thi công nhà bê tông cốt thép bên trong. Có công trình lợi dụng ngày giáp Tết nguyên đán 2026, chủ đầu tư đã khoá cửa và cho thợ thi công xây dựng phía trong. Dù UBND phường đã nhiều lần gửi thông báo tìm chủ nhưng chủ đầu tư không đến UBND phường làm việc theo nội dung thông báo mà vẫn đóng cửa tiếp tục thi công hoàn thiện công trình.

Đại diện UBND phường Thanh Liệt cho hay thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm mới phát sinh. Phường cũng đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, góp phần giữ vững kỷ cương đô thị trên địa bàn.

Cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm.

Địa phương cho biết thêm việc xử lý công trình xây dựng vi phạm trên được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND phường và các cấp các ngành. Tuy nhiên, việc xử lý cũng gặp khó khăn do các công trình xây dựng vi phạm nằm sâu trong ngõ, do vậy việc đưa phương tiện vào xử lý công trình vi phạm gặp nhiều khó khăn.

UBND TP Hà Nội đã có những chỉ đạo quyết liệt về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Gần đây là Công văn 3966/UBND-ĐT chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND TP Hà Nội về công tác quản lý trật tự xây dựng tại địa phương, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường hoạt động kiểm tra công vụ để đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ nhưng buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ để xảy ra các vi phạm.

Đồng thời, Hà Nội yêu cầu thường xuyên kiểm tra, theo dõi, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm khi mới phát sinh, thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật, kiểm tra điều kiện khởi công xây dựng công trình theo quy định. Hà Nội cũng yêu cầu rà soát các công trình vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng trên địa bàn quản lý, tiếp tục xử lý các vi phạm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng kiến nghị xem xét trách nhiệm của UBND cấp xã, các tổ chức, cá nhân được phân công quản lý trật tự xây dựng nhưng buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ để xảy ra các vi phạm.