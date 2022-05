Hà Giang: 10 trường hợp bị ngộ độc sau khi ăn quả rừng

2 loại quả rừng mà các nạn nhân ăn.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Giang, vụ ngộ độc thứ nhất xảy ra vào ngày 25/4, tại xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc. 5 trẻ sau khi ăn quả rừng (tiếng địa phương gọi là quả chí chụa) đã bị ngộ độc.

Vụ ngộ độc thứ 2 xảy ra vào ngày 1/5, tại xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc. 4 trẻ và 1 người lớn sau khi ăn quả dâu rừng đã bị ngộ độc.

Một trường hợp bệnh nhân bị ngộ độc quả rừng.

Cũng theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Giang, cả 2 vụ ngộ độc trên may mắn không có trường hợp tử vong.

Thời điểm tháng 5, 6 nhiều quả rừng đang chín rộ. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân nhất là trẻ em, các cấp chính quyền địa phương, gia đình và nhà trường cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm phù hợp, hiệu quả trong công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên.

Tuyệt đối không ăn các loại quả dại dù thử một lần, nhằm tránh những vụ ngộ độc đáng tiếc có thể xảy ra.