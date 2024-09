Gừng tốt ngang nhân sâm lại “đại kỵ” với những người này

Người có vấn đề về gan

Gừng, tuy mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nhưng lại có tính nóng, thể làm tăng gánh nặng cho gan, đặc biệt đối với những người đã mắc các bệnh lý về gan như viêm gan hay xơ gan.

Khi gan đang bị tổn thương hoặc suy yếu, việc tiêu thụ gừng có thể kích thích hoạt động của gan, làm tăng áp lực lên cơ quan này. Điều này có thể dẫn đến tình trạng viêm nhiễm nặng hơn, thậm chí gây tổn thương tế bào gan, làm bệnh tiến triển xấu đi.

Gừng không tốt cho người có vấn đề về gan. Ảnh: Getty Images

Vì vậy, nếu bạn đang mắc các bệnh về gan, đặc biệt là viêm gan và xơ gan, hãy thận trọng khi sử dụng gừng. Tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng gừng hoặc bất kỳ loại thảo dược nào khác để tránh những tác động không mong muốn đến sức khỏe của bạn.

Người bị sỏi mật

Gừng có thể kích thích co bóp túi mật, gây ra những cơn đau đớn hoặc thậm chí làm tắc nghẽn đường mật ở những người đã có sẵn sỏi mật. Khi túi mật co bóp, sỏi mật có thể di chuyển và gây tắc nghẽn, dẫn đến các triệu chứng như đau dữ dội ở vùng bụng trên bên phải, buồn nôn, nôn mửa và vàng da. Do đó, những người bị sỏi mật hoặc có tiền sử các vấn đề về túi mật nên thận trọng khi sử dụng gừng và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Người hay bị xuất huyết

Trong một số trường hợp, tính nhiệt của gừng có thể làm tăng áp lực lên các mạch máu, khiến chúng dễ bị vỡ hơn, đặc biệt là những mạch máu đã yếu hoặc tổn thương từ trước.

Người hay bị xuất huyết không nên ăn gừng. Ảnh: Istock

Đối với những người có tiền sử chảy máu cam hoặc chảy máu trong, việc tiêu thụ gừng có thể làm tăng nguy cơ chảy máu và khiến tình trạng trở nên khó kiểm soát hơn. Do đó, nếu bạn thuộc nhóm người này, hãy thận trọng khi sử dụng gừng và các sản phẩm từ gừng. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hãy ngưng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức.



Phụ nữ mang thai (đặc biệt là giai đoạn cuối thai kỳ)

Mặc dù gừng được biết đến với khả năng giảm buồn nôn và các triệu chứng ốm nghén thường gặp trong ba tháng đầu thai kỳ, nhưng việc sử dụng gừng trong giai đoạn cuối của thai kỳ lại tiềm ẩn những rủi ro đáng kể.

Gừng có tính nóng, có thể kích thích co bóp tử cung. Trong những tháng cuối, khi cơ thể chuẩn bị cho quá trình chuyển dạ, việc sử dụng gừng có thể làm tăng nguy cơ sinh non, gây ra các cơn co thắt sớm và ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và bé.

Ngoài ra, gừng còn có đặc tính làm loãng máu, có thể gây ra các vấn đề về chảy máu, đặc biệt là trong quá trình chuyển dạ hoặc sau sinh. Do đó, để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và thai nhi, phụ nữ mang thai nên hạn chế sử dụng gừng trong những tháng cuối thai kỳ và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào có chứa gừng.

Nếu bạn thuộc một trong những nhóm người trên hoặc có bất kỳ mối quan ngại nào về sức khỏe, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng gừng. Ngay cả khi bạn không thuộc các nhóm trên, hãy sử dụng gừng một cách điều độ và hợp lý để tránh những tác dụng phụ không mong muốn.