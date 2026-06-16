NASA mở chương trình cho phép gửi tên lên kính viễn vọng Nancy Grace Roman, dự kiến phóng ngày 30/8, để khám phá bí ẩn vũ trụ.

Nếu từng bỏ lỡ cơ hội gửi tên mình vào không gian trong sứ mệnh lịch sử Artemis II diễn ra vào tháng 4 vừa qua, bạn sẽ không cần phải chờ đợi đến chuyến bay Artemis III năm 2027 để tìm kiếm một cơ hội khác. Mới đây, NASA đã chính thức mở cổng đăng ký trực tuyến cho một chiến dịch vô cùng đặc biệt: ghi tên người dùng lên kính viễn vọng không gian thế hệ tiếp theo mang tên Nancy Grace Roman.

Minh họa kính viễn vọng không gian Nancy Grace Roman. (Nguồn: Trung tâm bay vũ trụ Goddard của NASA)

Theo kế hoạch, tất cả tên của những người đăng ký hợp lệ sẽ được số hóa và tải lên một chiếc thẻ SD nhỏ. Chiếc thẻ này sau đó được gắn trực tiếp vào đài quan sát để cùng thiết bị thực hiện hành trình thám hiểm kéo dài hơn một triệu dặm ngoài vũ trụ bao la. Để kỷ niệm dấu mốc đáng nhớ này, mỗi người tham gia đều sẽ nhận được một tấm "thẻ lên máy bay" phiên bản điện tử vô cùng độc đáo.

Siêu kính viễn vọng này hiện được ấn định lịch phóng vào ngày 30/8 tới đây và được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới cho ngành nghiên cứu vũ trụ. Đại diện ban dự án của NASA cho biết, thiết bị này sở hữu trường nhìn rộng kết hợp hoàn hảo với khả năng quan sát hồng ngoại siêu sắc nét để quét qua những vùng trời rộng lớn và sâu thẳm nhất. Đáng chú ý, tầm nhìn của kính viễn vọng Roman lớn hơn ít nhất 100 lần so với kính viễn vọng huyền thoại Hubble vẫn đang hoạt động, cho phép nó đo đạc và thu thập ánh sáng từ khoảng một tỷ thiên hà xa xôi.

Không dừng lại ở đó, đài quan sát thế hệ mới còn được trang bị bộ lọc chặn ánh sáng sao hiện đại, giúp các nhà khoa học có thể trực tiếp quan sát các hành tinh ngoài hệ mặt trời và các đĩa vật chất hình thành hành tinh. Mục tiêu tối thượng của các kỹ sư là dùng kính Roman để thực hiện một cuộc điều tra thống kê toàn diện về mọi hệ hành tinh trong dải Ngân Hà, đồng thời đi tìm lời giải cho những câu hỏi hóc búa nhất về năng lượng tối, vật lý thiên văn hồng ngoại và các hành tinh ngoài hệ mặt trời.

Tên của đài quan sát đặc biệt này được đặt nhằm vinh danh Tiến sĩ quá cố Nancy Grace Roman - nữ nhà thiên văn học trưởng đầu tiên của NASA. Bà chính là người đã đặt những viên gạch nền móng đầu tiên cho sự phát triển của các hệ thống kính viễn vọng không gian hiện đại và được giới khoa học kính cẩn gọi bằng danh hiệu "mẹ đẻ" của kính viễn vọng Hubble. Trong suốt sự nghiệp của mình, bà đã không ngừng đấu tranh và thúc đẩy việc đưa các nền tảng quan sát ra ngoài không gian để giúp nhân loại thấu hiểu vũ trụ mà không bị cản trở bởi bầu khí quyển mờ ảo của Trái Đất.

Sự kiện phóng kính viễn vọng Roman vào cuối tháng 8 tới không chỉ là bước tiến lớn của khoa học, mà còn là cầu nối đưa giấc mơ chạm tay vào không gian của hàng triệu người trở thành hiện thực.