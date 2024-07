GS.TS Nguyễn Quang Tuấn quay lại nghề y: Vì sao cần phải thực hành lại từ đầu như bác sĩ mới ra trường?

Giáo sư Nguyễn Quang Tuấn là chuyên gia đầu ngành tim mạch. Năm 1994, ông tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội ngành bác sĩ đa khoa, sau đó tiếp tục học bác sĩ nội trú chuyên ngành tim mạch. Năm 1996, ông Tuấn đi tu nghiệp chương trình 2 năm tại Đại học Toulouse, Pháp học về ngành Tim mạch can thiệp.

Năm 1997, ông tốt nghiệp Trường Đại học Toulouse loại xuất sắc và nhận được lời mời ở lại làm việc nhưng ông đã quyết định quay về Việt Nam. Năm 2005, ông Nguyễn Quang Tuấn bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Đại học Y Hà Nội. Năm 2009, ông được phong hàm Phó giáo sư, đến năm 2018 được công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư ngành Y.

Ông Nguyễn Quang Tuấn từng là Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Chủ tịch Hội Tim mạch can thiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội Tim mạch Hà Nội, thành viên Ban cố vấn Hội Tim mạch học can thiệp châu Á-Thái Bình Dương, thành viên Hội Tim mạch học can thiệp Hoa Kỳ.

Giáo sư Nguyễn Quang Tuấn được tặng thưởng nhiều huân huy chương cao quý, bản thân ông là giáo sư tiến sĩ đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ, có công cứu sống nhiều người trong cuộc đời y nghiệp và được nhân dân khen ngợi. Ông cũng từng được trao giải nhất Giải thưởng "Nhân tài đất Việt" trong lĩnh vực y tế cho đề tài "Can thiệp động mạch vành qua đường ống thông (đặt stent)".

Trong giai đoạn đại dịch Covid-19, Giáo sư Nguyễn Quang Tuấn đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác kiểm soát dịch bệnh.