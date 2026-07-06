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GS25 Việt Nam vừa có thông báo quan trọng

Đinh Anh
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Thông tin này của GS25 đang nhận sự quan tâm của dư luận.

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9 giờ sáng ngày 6/7, trang fanpage chính thức của GS25 Việt Nam phát đi thông báo liên quan về điều kiện vệ sinh tại một cửa hàng tiện lợi thuộc chuỗi. Trong thông báo phát đi, đơn vị này cho biết theo kết quả xác minh của Cơ quan Quản lý thị trường phối hợp cùng chính quyền Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, cửa hàng được phản ánh không phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm cũng như trong hoạt động kinh doanh.

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Nguyên văn thông báo của GS25 Việt Nam:

“THÔNG TIN CHÍNH THỨC TỪ GS25 VIỆT NAM

GS25 Việt Nam trân trọng cảm ơn Quý cơ quan báo chí, Quý khách hàng và cộng đồng đã quan tâm, theo dõi sự việc liên quan đến một cửa hàng GS25 trên địa bàn Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, GS25 đã chủ động tạm ngưng hoạt động cửa hàng liên quan để rà soát toàn diện, đồng thời phối hợp đầy đủ và cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

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Theo kết quả xác minh của Cơ quan Quản lý thị trường phối hợp cùng chính quyền Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, cửa hàng được phản ánh không phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm cũng như trong hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, GS25 luôn nghiêm túc tiếp thu mọi ý kiến đóng góp của khách hàng và xem đây là cơ hội để tiếp tục nâng cao chất lượng vận hành. Chúng tôi đã và đang tăng tần suất kiểm tra, đồng thời phối hợp với đơn vị chuyên môn rà soát, kiểm soát vệ sinh tại cửa hàng liên quan, để Quý khách an tâm khi mua sắm.

GS25 chân thành xin lỗi Quý khách hàng vì những lo ngại và bất tiện mà sự việc đã mang lại. Sự tin tưởng của khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu và là động lực để chúng tôi không ngừng hoàn thiện".

Trước đó, một tài khoản mạng xã hội lan truyền video cho thấy có chuột xuất hiện trong khu chế biến thực phẩm tại một cửa hàng có bố trí và nhận diện giống điểm bán của chuỗi GS25.

Bài đăng có nhắc đến tên của thương hiệu. Hiện bài đăng đã không tìm thấy trên mạng xã hội. ﻿

Sau khi vụ việc xảy ra, các thông báo của GS25 phát đi không nhận ﻿liệu các nội dung trên mạng xã hội là lý do chi nhánh Duy Tân tạm đóng cửa.

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GS25

thông báo quan trọng

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