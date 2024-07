GS Nguyễn Quang Tuấn: Tôi chỉ muốn tập trung công việc chuyên môn

Ông Nguyễn Quang Tuấn liên quan vụ án nâng giá vật tư y tế tại bệnh viện gây thiệt hại hơn 53 tỉ đồng, thời gian là giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Tháng 4-2023, Tòa án Hà Nội tuyên ông Tuấn 3 năm tù, tước chứng chỉ hành nghề y nhưng không cấm đảm nhiệm chức vụ hay cấm hành nghề sau khi chấp hành bản án. Theo cáo trạng, hành vi phạm tội của ông Tuấn không liên quan đến chuyên môn ngành y mà là vi phạm trong công tác quản lý.

Ông Nguyễn Quang Tuấn là chuyên gia đầu ngành tim mạch. Năm 1994, ông tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội ngành bác sĩ đa khoa, sau đó tiếp tục học bác sĩ nội trú chuyên ngành tim mạch. Năm 2005, ông Nguyễn Quang Tuấn bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Đại học Y Hà Nội. Năm 2009, ông được phong hàm Phó giáo sư, đến năm 2018 được công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư ngành y.

Ông Nguyễn Quang Tuấn từng là Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Chủ tịch Hội Tim mạch can thiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội Tim mạch Hà Nội, thành viên Ban cố vấn Hội Tim mạch học can thiệp châu Á-Thái Bình Dương, thành viên Hội Tim mạch học can thiệp Mỹ.