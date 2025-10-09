Góc nhìn người dân Hà Nội trước thềm cấm xe xăng trong Vành đai 1 ngày 1/7/2026: Hạ tầng sạc là mối quan tâm hàng đầu

Khảo sát được tiến hành qua bảng hỏi trực tuyến, tập trung vào thói quen sử dụng xe, nhận thức về chính sách, lo ngại với xe điện, yếu tố thúc đẩy chuyển đổi, và nhận thức về thương hiệu. Kết quả cho thấy, dù phần lớn người dân nhận thức được chính sách, nhưng sự chuyển đổi vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt về hạ tầng và chi phí.

Kết quả cho thấy, phần lớn người dân Hà Nội di chuyển quãng đường ngắn, với 67,7% người trả lời chỉ đi lại từ 5-20 km/ngày. Cụ thể, 36% di chuyển 5-10 km, 32% từ 11-20 km, và chỉ 10% di chuyển 50 km. Điều này phù hợp với đặc tính vận hành của xe điện, vốn ưu thế ở cự ly đô thị.

Tuy nhiên, ngân sách cho nhiên liệu và bảo trì lại là yếu tố nhạy cảm: 85% chi dưới 1 triệu VND/tháng, trong đó 34,5% ở mức 700.000-1 triệu VND. Chỉ 15% chi trên 1 triệu VND, cho thấy người dân ưu tiên chi phí vận hành thấp để cạnh tranh với xe xăng.

Ông Đỗ Ngọc Sơn, D-CEO của Mibrand, nhận xét: "Đại đa số người tiêu dùng lo ngại thực tế nhất với xe máy điện là vấn đề đặt trạm sạc, phạm vi di chuyển trong một lần sạc cũng như độ bền pin lâu dài".

Gần 85% người dân đã biết hoặc nghe về chính sách cấm xe xăng, với 50% tìm hiểu kỹ, 35% nghe thoáng qua, và chỉ 16% chưa biết. Tuy nhiên, quan điểm còn phân hóa: 49,8% đồng tình nhưng nhấn mạnh cần lộ trình rõ ràng, 20,5% phản đối, và 20,4% thờ ơ.

Đa số đồng thuận rằng cấm xe xăng là tất yếu cho môi trường (28% hoàn toàn đồng tình, 42% đồng tình), nhưng lo ngại về thời điểm triển khai quá sớm, đòi hỏi thời gian chuẩn bị.

Rào cản lớn nhất khiến người dân chưa chuyển sang xe điện là thiếu trạm sạc (62,3%), độ bền chưa kiểm chứng (56,3%), và thời lượng pin thấp (49,4%). Các lo ngại khác bao gồm hạ tầng giao thông chưa phù hợp (43%), giá xe cao (29,4%), và quãng đường di chuyển hạn chế (22,4%).

Khi sử dụng xe điện, người dân lo nhất về thiếu trạm sạc công cộng (44,8%), nguy cơ chập cháy (43,8%), hết pin giữa đường (40,1%), và chi phí thay pin đắt (26,4%).

Để thúc đẩy chuyển đổi, hạ tầng sạc thuận tiện là yếu tố hàng đầu (66%), theo sau là hỗ trợ tài chính từ Nhà nước/doanh nghiệp (36,2%) và giá thành hợp lý (32,9%). Người dân ưu tiên thời gian sạc (63%), quãng đường di chuyển (42,9%), giá cả (45%), và thương hiệu uy tín (42,7%) khi chọn xe điện. Thời gian sạc mong muốn dưới 30 phút (63%), và hình thức sở hữu ưu tiên mua đứt (48,9%).

Về chi tiêu, nhu cầu tập trung ở phân khúc thấp-trung bình: 53% sẵn sàng chi dưới 20 triệu VND cho xe máy điện, và 65% dưới 600 triệu VND cho ô tô điện (34,9% dưới 300 triệu, 30,6% từ 300-600 triệu).

Về thương hiệu xe điện, VinFast dẫn đầu về mức độ phổ biến (67,4%) và tin cậy (49,5%), theo sau là Tesla (32,6%) và Toyota (23,4%). Tuy nhiên, người dùng chưa hài lòng về mạng lưới trạm sạc hạn chế (56%), thời gian sạc lâu (53%), giá bán chưa hợp lý (51%), và dịch vụ hậu mãi (32%). Đề xuất cải thiện tập trung vào chất lượng pin/thời gian sạc (65,4%), mở rộng trạm sạc (62,7%), và giảm giá xe (37,3%).

Dịch vụ mong muốn đi kèm bao gồm: cứu hộ/sạc khẩn cấp (51%), bảo hành dài hạn (48,8%), và bảo hiểm chuyên biệt (45,6%). Khoảng 49% sẵn sàng giới thiệu xe điện nếu trải nghiệm tốt, và 49% sẵn sàng tham gia chương trình thử nghiệm miễn phí.

Nếu khu vực trung tâm cấm xe xăng, 36% người trả lời cho biết sẽ chuyển sang xe điện/phương tiện công cộng, 35% bán xe xăng mua xe điện. 54% sẵn sàng chuyển đổi trong 3 năm nếu có hỗ trợ, nhưng chỉ 12% có kế hoạch cụ thể. Hình thức hỗ trợ hiệu quả nhất được cho biết là: miễn/giảm thuế phí (38,3%), đổi xe cũ lấy xe điện (38,1%), trợ giá trực tiếp (34,8%), và mở rộng trạm sạc (30,8%).

Tóm lại, khảo sát của Mibrand cho thấy người dân Hà Nội nhận thức cao về chính sách nhưng mong muốn lộ trình rõ ràng, hạ tầng hoàn thiện và hỗ trợ tài chính để vượt qua rào cản.