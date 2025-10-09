Đề xuất hỗ trợ hàng chục triệu đồng mua xe máy điện

Sở Xây dựng TP.HCM hôm 7/10 vừa qua đã tổ chức hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu "Vùng phát thải thấp (Low Emission Zone - LEZ); Lộ trình thực hiện chuyển đổi và chính sách hỗ trợ phương tiện giao thông", thuộc Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố. Đây cũng là lần thứ 2 lấy ý kiến cho việc kiểm sát khí thải phương tiện tại TP.HCM.

Ngoài đề xuất lập vùng phát thải thấp và hạn chế phương tiện theo từng giai đoạn, TP.HCM cũng nhận được ý kiến hỗ trợ về mặt tài chính khi người dân chuyển sang sử dụng xe máy điện. Theo đó, đề xuất nêu có thể hỗ trợ bằng tiền và giảm chi phí sau khi mua xe; tổng mức hỗ trợ lên tới hàng chục triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Cụ thể hơn, đề xuất nêu thành phố có thể hỗ trợ 10% chi phí khi chuyển đổi nhưng tối đa là 5 triệu đồng - áp dụng với các hộ gia đình thường; với hộ cận nghèo, mức hỗ trợ nâng lên 80% nhưng không quá 16 triệu đồng; với hộ nghèo, mức hỗ trợ là 100% nhưng không quá 20 triệu đồng.

Không những được hỗ trợ tiền, đề xuất cũng nêu thành phố có thể giảm 50% phí đăng ký, phí ra biển, đồng thời hỗ trợ 10% lãi vay khi người dân mua xe máy điện, hay thậm chí bồi hoàn tới 70% giá trị của xe nếu người dân thanh lý phương tiện.

Xe buýt điện vận hành tại TP.HCM.

Đối với đơn vị kinh doanh vận tải, thành phố cũng được đề xuất có chính sách ưu đãi, trong đó có miễn hoàn toàn phí trước bạ, giảm 50% phí bảo trì đường bộ, giảm 50% phí cấp biển, hỗ trợ tới 50% lãi suất trong năm đầu tiên.

Đồng thời, mạng lưới giao thông công cộng cũng được thúc đẩy chuyển đổi xanh, tiêu biểu là hệ thống xe buýt. Đề xuất nêu từ nay tới năm 2030, thành phố có thêm 78 tuyến xe buýt mới sử dụng nhiên liệu sạch - tương đương đưa vào hoạt động 2.849 xe.

Doanh nghiệp xe buýt cũng sẽ được vay tới 85% chi phí đầu tư và nhận lãi suất ưu đãi trong 7 năm khi chuyển sang sử dụng xe buýt điện.