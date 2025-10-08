Đề xuất cấm đăng ký mới xe máy xăng: TP.HCM có phương án khác

Dự thảo đề án hồi tháng 8/2025 đưa ra đề xuất hạn chế đăng ký mới, và không cho phép đăng ký xe máy xăng đối với cá nhân hoặc hộ gia đình ở trong vùng phát thải thấp. Tuy nhiên, trong bản cập nhật mới nhất, phương án này không xuất hiện.

Cụ thể hơn, tại hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu "Vùng phát thải thấp (Low Emission Zone - LEZ); Lộ trình thực hiện chuyển đổi và chính sách hỗ trợ phương tiện giao thông" thuộc Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố TP.HCM do Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức hôm 7/10, các đề xuất mới đã được đưa ra.

Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo đó, TP.HCM đang đối mặt với nguy cơ ô nhiễm nặng nề từ hơn 8 triệu phương tiện giao thông (gồm hơn 1 triệu ô tô và khoảng 7,3 triệu xe máy) - là nguồn phát thải của đa số lượng khí NÕ, CO, SO2 và bụi. Ngoài ra, nồng độ bụi mịn PM2.5 tại đây cũng đang ở mức cao - đạt ngưỡng 31 microgram mỗi mét khối, tương đương cao gấp 6 lần khuyến cáo của WHO.

Dựa trên điều này, TP.HCM nhận được đề xuất lập vùng phát thải thấp ở trung tâm thành phố. Theo đề xuất, khu vực này được giới hạn bằng 15 cây cầu và 20 tuyến đường chính, bao gồm khu vực tuyến đường Rừng Sác (Cần Giờ).

Minh họa vùng phát thải thấp theo đề xuất.

Vùng phát thải thấp sẽ hạn chế hoặc cấm các loại phương tiện được xếp vào nhóm phát thải cao, tiêu biểu như xe tải, hay các loại xe có tiêu chuẩn khí thải thấp (xe máy không đạt mức 2, ô tô không đạt mức 4). Song song, các phương tiện thân thiện với môi trường, sử dụng năng lượng xanh hoặc các xe ưu tiên sẽ được phép di chuyển.

Đáng chú ý, đề xuất cấm đăng ký mới xe máy xăng không được nhắc tới, đồng nghĩa điều này đã được loại khỏi đề xuất.

Ảnh: Báo Người Lao Động

Đề xuất cũng đưa ra lộ trình tham khảo, có thể triển khai ngay từ năm sau bằng việc đưa ra hạn chế với các loại xe hoạt động kinh doanh sử dụng xăng, dầu không đạt chuẩn. Đồng thời, TP.HCM triển khai thử nghiệm hạn chế xe không đạt chuẩn đi đường Rừng Sác - tức đoạn từ phà Bình Khánh đến đường Duyên Hải.

Sau đó, trong giai đoạn năm 2027 đến năm 2030, TP.HCM có thể triển khai kiểm định khí thải xe máy. Điều này giúp hạn chế phương tiện không đạt chuẩn di chuyển vào khu vực trung tâm. Đáng chú ý hơn, đề xuất cũng nêu vùng hạn chế có thể mở rộng đến xã Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ và Thạnh An.

Tới năm 2031, vùng phát thải thấp sẽ mở rộng tới vành đai 1 - là khu vực bên trong đường Phạm Văn Đồng - vòng xoay Nguyễn Thái Sơn - ngã tư Bảy Hiền - Hương Lộ 2 - Nguyễn Văn Linh.

Tới năm 2032, tiêu chuẩn khí thải cho phép phương tiện ra vào vùng phát thải thấp có thể được nâng cao thêm.