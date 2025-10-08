Bảo hiểm xe máy ai cũng mua có chi trả gì khi mưa ngập, thủy kích?

Theo quy định hiện hành, người sử dụng xe mô tô, xe gắn máy có trách nhiệm mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Có câu hỏi đặt ra rằng trong tình huống xe bị ngập nước, thủy kích, bảo hiểm sẽ chi trả thế nào.

Trên thực tế, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự không đền bù cho tài sản của người mua bảo hiểm. Cụ thể hơn, bảo hiểm trách nhiệm dân sự chỉ chi trả cho thiệt hại mà chủ xe hoặc người điều khiển chiếc xe có bảo hiểm gây ra cho người khác, bao gồm cả chi phí ý tế lẫn đền bù thiệt hại tài sản.

1. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy là gì?

Đây là loại bảo hiểm bắt buộc theo quy định mà chủ xe phải mua để đảm bảo nếu chiếc xe được mua bảo hiểm gây ra tai nạn, bảo hiểm sẽ bồi thường cho người bị thiệt hại (bên thứ ba).

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự có tính bắt buộc.

“Người thứ ba” có thể hiểu là cá nhân/tài sản bị hại — không phải chủ xe hoặc người lái xe, trừ trường hợp đặc biệt theo hợp đồng. Nếu muốn bảo vệ xe trước rủi ro như lũ, ngập, va chạm, chủ xe cần mua các loại bảo hiểm tự nguyện khác (ví dụ: bảo hiểm vật chất xe).

2. Mức phí bảo hiểm hàng năm

Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, mức phí bảo hiểm bắt buộc cho mô tô hai bánh từ 50 cc trở lên là 60.000 đồng/năm (xe máy điện và mô tô dưới 50 cc có mức phí thấp hơn)

Doanh nghiệp bảo hiểm được quyền điều chỉnh (tăng hoặc giảm) tối đa 15% so với mức cơ bản tùy theo lịch sử bồi thường của chủ xe.

Thời hạn hợp đồng tối thiểu là 1 năm, tối đa 3 năm, trong điều kiện bình thường.

3. Mức phạt khi không có bảo hiểm bắt buộc

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (hiệu lực từ 2025), nếu người điều khiển xe máy không có hoặc không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc còn hiệu lực sẽ bị phạt 200.000 – 300.000 đồng.