Xe điện VinFast ưu đãi "mua 1 tặng 1" - mẫu xe được tặng là loại nào?

Cùng khám phá chương trình ưu đãi "mua 1 tặng 1" xe điện VinFast tháng 10/2025 qua 5 câu hỏi.

Câu hỏi 1/5 Hỏi 1: Xe điện VinFast ưu đãi "mua 1 tặng 1" - chiếc xe được tặng là loại nào? A. Vero X cho VF 8 và Evo Grand cho VF 9 sai B. Evo Grand cho VF 8 và Vero X cho VF 9 đúng C. Evo Grand cho cả VF 8 và VF 9 sai D. Vero X cho cả VF 8 và VF 9 sai Đáp án đúng là: B. Evo Grand cho VF 8 và Vero X cho VF 9 Giải thích: Trong chương trình ưu đãi "mua 1 tặng 1" từ 3/10 đến hết tháng 10/2025, VinFast tặng xe máy điện cho người mua VF 8 hoặc VF 9: Evo Grand cho VF 8 và Vero X cho VF 9. Chương trình này nhằm khuyến khích chuyển đổi xanh, với tùy chọn quy đổi thành tiền mặt (20 triệu đồng cho Evo Grand, 30 triệu đồng cho Vero X). Ưu đãi áp dụng kèm các chương trình khác như miễn phí sạc đến 6/2027 và hỗ trợ đổi xe xăng. Tìm hiểu thêm

Câu hỏi 2/5 Hỏi 2: Giá niêm yết của xe máy điện Evo Grand được tặng kèm khi mua VF 8 là bao nhiêu? A. 21 triệu đồng (bao gồm pin và sạc) đúng B. 24 triệu đồng (chưa VAT) sai C. 34,9 triệu đồng (bao gồm 1 pin) sai D. 30 triệu đồng (quy đổi tiền mặt) sai Đáp án đúng là: A. 21 triệu đồng (bao gồm pin và sạc) Giải thích: VinFast Evo Grand, xe máy điện được tặng kèm khi mua VF 8, có giá niêm yết 21 triệu đồng, đã bao gồm pin và sạc. Trong chương trình "mua 1 tặng 1" tháng 10/2025, chủ xe có thể quy đổi thành 20 triệu đồng tiền mặt. Mẫu xe này hướng đến di chuyển đô thị, thân thiện môi trường, góp phần vào chiến lược ưu đãi của VinFast nhằm thúc đẩy sử dụng xe điện. Tìm hiểu thêm

Câu hỏi 3/5 Hỏi 3: Giá niêm yết của xe máy điện Vero X được tặng kèm khi mua VF 9 là bao nhiêu? A. 21 triệu đồng (bao gồm pin và sạc) sai B. 24 triệu đồng (chưa VAT) sai C. 34,9 triệu đồng (bao gồm VAT, 1 pin và 1 bộ sạc) đúng D. 30 triệu đồng (quy đổi tiền mặt) sai Đáp án đúng là: C. 34,9 triệu đồng (bao gồm VAT, 1 pin và 1 bộ sạc) Giải thích: VinFast Vero X, xe máy điện được tặng kèm khi mua VF 9, có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, đã bao gồm VAT, 1 pin và 1 bộ sạc. Trong chương trình "mua 1 tặng 1" tháng 10/2025, chủ xe có thể quy đổi thành 30 triệu đồng tiền mặt. Mẫu xe này hỗ trợ di chuyển tiện lợi, góp phần vào hệ sinh thái xe điện của VinFast với các ưu đãi kết hợp như miễn phí sạc đến 6/2027. Tìm hiểu thêm

Câu hỏi 4/5 Hỏi 4: Chương trình ưu đãi "mua 1 tặng 1" của VinFast áp dụng trong khoảng thời gian nào? A. Từ 1/10 đến hết tháng 11/2025 sai B. Từ 3/10 đến hết tháng 10/2025 đúng C. Từ 1/9 đến hết tháng 10/2025 sai D. Chỉ trong tuần đầu tháng 10/2025 sai Đáp án đúng là: B. Từ 3/10 đến hết tháng 10/2025 Giải thích: Chương trình "mua 1 tặng 1" áp dụng từ ngày 3/10 đến hết tháng 10/2025 cho người mua VF 8 hoặc VF 9, tặng xe máy điện Evo Grand hoặc Vero X tương ứng. Ưu đãi này kết hợp với các chương trình khác như miễn phí sạc đến 6/2027, hỗ trợ đổi xe xăng lên đến 100 triệu đồng, và tặng màu nâng cao miễn phí cho VF 3/VF 5, nhằm thúc đẩy chuyển đổi xe điện tại Việt Nam. Tìm hiểu thêm