GLOBOCAN: Loại ung thư đứng số 1 về số ca mắc mới tại Việt Nam

Theo số liệu GLOBOCAN 2024, ung thư vú là loại ung thư có số ca mắc mới cao nhất ở cả hai giới tại Việt Nam, đồng thời đứng đầu trong các bệnh ung thư ở nữ giới.

Theo thống kê mới nhất, ung thư vú là loại ung thư có số ca mắc mới cao nhất tại Việt Nam, với hơn 25.700 trường hợp trong năm 2024.

Theo số liệu GLOBOCAN 2024 của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam ghi nhận khoảng 25.711 ca ung thư vú mắc mới. Đây là loại ung thư có số ca mắc mới cao nhất ở cả hai giới và đứng đầu trong các bệnh ung thư ở nữ giới.

Con số này cho thấy gánh nặng ngày càng đáng chú ý của ung thư vú, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao nhận thức về phòng bệnh, phát hiện sớm và chủ động tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Nhiều chị em được tầm soát ung thư miễn phí (ảnh: DKSH Việt Nam).

Trong bối cảnh đó, chương trình Ngày Vì Sức Khỏe Người Bệnh 2026 (Patient Purpose Day) do DKSH Việt Nam phát động dự kiến tổ chức hoạt động khám và siêu âm tầm soát ung thư vú miễn phí cho khoảng 600 phụ nữ.

Người tham gia sẽ được đo các chỉ số sinh hiệu, khám lâm sàng và siêu âm tuyến vú. Trường hợp có kết quả cần đánh giá thêm sẽ được tư vấn, hướng dẫn tiếp tục thăm khám theo chỉ định chuyên môn.

Việc tổ chức khám, tầm soát miễn phí được kỳ vọng góp phần giảm bớt rào cản về chi phí, giúp phụ nữ có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế và quan tâm hơn đến sức khỏe tuyến vú. Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức về vai trò của việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm.

Bên cạnh hoạt động khám và tầm soát, chương trình còn tổ chức các buổi chia sẻ chuyên đề nhằm cung cấp kiến thức về ung thư vú và chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Cụ thể, TS.BS Nguyễn Hoàng Quý, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, sẽ trình bày chuyên đề “Tầm soát và chẩn đoán ung thư vú”, giúp người tham gia hiểu rõ hơn về các phương pháp phát hiện bệnh và tầm quan trọng của việc thăm khám.

Ở khía cạnh sức khỏe tinh thần, ThS tâm lý Lư Kim Khánh sẽ chia sẻ chuyên đề “Nhặt nắng gom vui”, hướng đến việc chăm sóc đời sống tinh thần, giúp phụ nữ quan tâm hơn đến sức khỏe toàn diện của bản thân.

Đại diện đơn vị tổ chức cho biết chương trình tiếp nối chủ đề “Bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ” được triển khai từ năm 2025. Thông qua các hoạt động khám miễn phí và chia sẻ kiến thức, chương trình hướng đến việc thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đồng thời khuyến khích phụ nữ chủ động bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần.

Hoạt động năm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Physiogel trong chuyên đề chăm sóc sức khỏe tinh thần.