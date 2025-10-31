Giữa trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, dự án nhà ở xã hội quy mô lớn gây sốt vì giá rẻ hiếm có

Sở Xây dựng TP.HCM vừa công bố thông tin về khu nhà ở xã hội An Sinh thuộc dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ – giai đoạn 1. Dự án này tọa lạc tại phường Chánh Hiệp (trước đây là phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Công trình này do Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị (HUD) làm chủ đầu tư.

Theo công bố, dự án gồm 6 khối nhà cao 12 tầng với 978 căn hộ, trong đó có 810 căn nhà ở xã hội, bao gồm 648 căn để bán và 162 căn cho thuê. Ở giai đoạn 1, chủ đầu tư dự kiến mở bán 273 căn hộ thuộc các tháp A4, A5 và C, với diện tích dao động từ 38,5m² - 67,9m².

Giá bán tạm tính khoảng 15,8 triệu đồng/m² sàn thông thủy, chưa bao gồm thuế VAT và phí bảo trì. Như vậy, để sở hữu một căn nhà tại trung tâm kinh tế hàng đầu Việt Nam này, người mua nhà phải bỏ ra số tiền tạm tính là 608 triệu đồng cho căn có diện tích nhỏ nhất và 1,073 tỷ đồng cho căn có diện tích lớn nhất. Giá bán này được đánh giá là mức giá cạnh tranh trong bối cảnh nguồn cung nhà ở xã hội tại TP.HCM còn hạn chế.

Còn giá cho thuê dự kiến là 76.000 đồng/m²/tháng, chưa bao gồm thuế VAT và chi phí duy tu bảo trì. Người dân có thể nộp hồ sơ đăng ký mua hoặc thuê từ ngày 20 đến 25/11.

HUD là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng, một trong những đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở xã hội.

Tính đến nay, HUD đã và đang triển khai 25 khu đô thị mới tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Các dự án của công ty được triển khai tại Hà Nam, Bình Dương và đặc biệt là TPHCM.

HUD hiện cung cấp hơn 8 triệu m2 sàn nhà ở, đáp ứng nhu cầu của hàng chục vạn hộ gia đình, trong đó có nhiều người dân có thu nhập trung bình và thấp, các đối tượng chính sách xã hội có khó khăn về nhà ở với tổng diện tích sàn nhà ở xã hội hoàn thành hơn 250.000m2, .

Hồi tháng 9, HUD cũng đã khởi công dự án nhà ở xã hội HUD Thủ Đức tại phường Hiệp Bình, gồm 3 khối nhà cao 7 tầng với 209 căn hộ, tiếp tục khẳng định vai trò "đầu tàu" của HUD trong chương trình phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội trên cả nước.

TP.HCM là trung tâm kinh tế năng động và lớn nhất cả nước. Với dân số gần 14 triệu người, thành phố đóng góp khoảng 25% GDP và 1/3 ngân sách quốc gia.

Với vai trò đầu tàu phát triển, thành phố thu hút hàng triệu lao động từ khắp các tỉnh, thành về sinh sống và làm việc, kéo theo nhu cầu nhà ở tăng cao, đặc biệt là nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công nhân và người lao động nhập cư.

Theo chỉ tiêu Chính phủ giao, đến năm 2030, TP.HCM sau sáp nhập phải hoàn thành gần 200.000 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, đến nay, toàn thành phố mới đưa vào sử dụng được 6.657 căn, tương đương chỉ đạt khoảng 6,6% mục tiêu. Trong đó, hơn 3.400 căn nằm tại khu vực TP.HCM cũ, gần 3.000 căn ở Bình Dương cũ và hơn 300 căn tại Bà Rịa – Vũng Tàu cũ.

Hiện TP.HCM đang triển khai 11 dự án với tổng cộng hơn 11.600 căn hộ, 6 dự án khác chuẩn bị khởi công cung cấp thêm gần 5.300 căn, và 26 dự án đã có chủ trương đầu tư với quy mô khoảng 24.600 căn. Theo Sở Xây dựng, vướng mắc lớn nhất vẫn nằm ở khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng, khiến nhiều dự án chậm tiến độ hoặc chưa thể triển khai dù đã được phê duyệt.

Hiện TP.HCM đã thành lập các tổ công tác nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án trên địa bàn, qua đó đồng hành cùng doanh nghiệp, giải quyết các điểm nghẽn và khơi thông tiến độ triển khai các dự án, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà ở xã hội và phát triển đô thị.

Ảnh: Phối cảnh dự án. Nguồn: HUD