Giữa thời đại AI, có một kỹ năng tưởng lỗi thời nhưng lại giúp bạn khó bị thay thế

Khi AI có thể dịch văn bản và hội thoại chỉ trong vài giây, nhiều người bắt đầu nghi ngờ giá trị của việc học ngoại ngữ. Nhưng câu trả lời không đơn giản như vậy.

Có một câu hỏi ngày càng phổ biến trong thời đại trí tuệ nhân tạo: Nếu điện thoại có thể dịch gần như tức thì, tại sao chúng ta còn phải dành nhiều năm để học một ngôn ngữ mới?

Trước đây, biết ngoại ngữ được xem là lợi thế rõ ràng trên thị trường lao động. Người giỏi tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật hay một ngôn ngữ khác có thể tiếp cận nhiều công việc hơn, làm việc với đối tác nước ngoài và mở rộng cơ hội phát triển sự nghiệp. Nhưng khi các công cụ AI có thể dịch email, soạn thảo tài liệu và hỗ trợ giao tiếp xuyên ngôn ngữ, lợi thế ấy dường như không còn tuyệt đối.

Trong một bài viết trên Harper's Bazaar UK, nhà báo Helena Lee đặt ra chính câu hỏi này và tìm kiếm câu trả lời từ những người làm việc trong lĩnh vực ngôn ngữ, giáo dục và truyền thông. Điều đáng chú ý là học ngoại ngữ vẫn có giá trị, nhưng giá trị lớn nhất có thể không còn nằm ở việc dịch được bao nhiêu từ.

AI có thể dịch ngôn ngữ, nhưng chưa chắc hiểu hết điều con người muốn nói

Hãy tưởng tượng bạn tham gia một cuộc họp với đối tác nước ngoài.

AI có thể giúp dịch những gì họ nói gần như ngay lập tức. Nhưng liệu công cụ ấy có luôn nhận ra người đối diện đang thực sự hài lòng, đang lịch sự từ chối hay chỉ đang nói vòng vo để tránh làm mất lòng?

Đó là khác biệt giữa chuyển đổi ngôn ngữ và hiểu giao tiếp.

Trong bài viết của Harper's Bazaar, Charlotte Ryland, người sáng lập Queen's College Translation Exchange tại Đại học Oxford, nhấn mạnh rằng những kỹ năng hình thành trong quá trình học ngôn ngữ có giá trị vượt xa khả năng dịch thuật.

Theo bà, các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực tư vấn và pháp lý, không chỉ cần nhân viên hiểu từ ngữ mà còn cần người có khả năng kết nối, nắm bắt những ý nghĩa nằm phía sau lời nói.

Học một ngôn ngữ mới đồng nghĩa với việc tiếp cận một cách tư duy khác. Người học dần hiểu rằng cùng một ý tưởng có thể được diễn đạt theo nhiều cách tùy văn hóa, hoàn cảnh và mối quan hệ giữa những người tham gia cuộc trò chuyện.

Ví dụ, trong môi trường công sở, một lời nhận xét như "Chúng ta có thể cân nhắc thêm" không phải lúc nào cũng có nghĩa người nói thực sự muốn kéo dài cuộc thảo luận. Đôi khi, đó là một cách từ chối mềm mỏng.

Việc nhận ra những khác biệt ấy đòi hỏi khả năng quan sát, kinh nghiệm và hiểu biết về văn hóa giao tiếp.

AI ngày càng tiến bộ trong việc xử lý ngữ cảnh, nhưng con người vẫn cần chịu trách nhiệm đánh giá những thông điệp quan trọng, đặc biệt khi liên quan đến đàm phán, hợp tác hoặc những vấn đề nhạy cảm.

Học ngoại ngữ còn rèn luyện 4 kỹ năng quan trọng trong công việc

Điều thú vị là quá trình học một ngôn ngữ mới có thể giúp phát triển những năng lực hữu ích ngay cả khi chúng ta không làm nghề dịch thuật.

Thứ nhất là khả năng giải quyết vấn đề.

Khi không biết một từ hoặc cấu trúc ngữ pháp, người học phải tìm cách diễn đạt ý tưởng bằng những gì mình có. Đôi khi bạn phải mô tả, đưa ra ví dụ hoặc thay đổi cách nói để người đối diện hiểu được vấn đề.

Đây cũng là kỹ năng quan trọng trong công việc, khi không phải lúc nào chúng ta cũng có sẵn câu trả lời.

Thứ hai là khả năng thích nghi.

Giao tiếp bằng ngoại ngữ buộc người học chấp nhận rằng mình có thể mắc lỗi. Có lúc phát âm chưa chuẩn, dùng sai từ hoặc không hiểu hết câu hỏi. Tuy nhiên, thay vì dừng lại, bạn cần điều chỉnh cách diễn đạt và tiếp tục cuộc trò chuyện. Chính những trải nghiệm ấy có thể giúp người học bớt sợ sai, linh hoạt hơn trước những tình huống bất ngờ.

Thứ ba là sự đồng cảm.

Học ngoại ngữ không chỉ là ghi nhớ từ vựng mà còn là tìm hiểu cách người khác sống, suy nghĩ và nhìn nhận thế giới. Khi hiểu rằng mỗi nền văn hóa có những quy tắc giao tiếp riêng, chúng ta có thể thận trọng hơn với những đánh giá chủ quan.

Khả năng ấy đặc biệt hữu ích trong môi trường làm việc đa quốc gia, nơi những khác biệt nhỏ về cách ứng xử cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hợp tác.

Thứ tư là sự tự tin khi bước ra khỏi vùng an toàn.

Trong bài viết của Harper's Bazaar, nhà báo và người dẫn chương trình BBC Vick Hope kể về trải nghiệm học tiếng Tây Ban Nha và khoảng thời gian sống tại Buenos Aires khi còn là sinh viên Đại học Cambridge.

Ban đầu, cô phải liên tục chuyển đổi ngôn ngữ trong đầu. Nhưng khi dần thích nghi, việc giao tiếp trở nên tự nhiên hơn. Trải nghiệm này giúp cô nhận ra rằng sử dụng ngoại ngữ không chỉ là thay thế từ ngữ mà còn là khả năng diễn giải và tương tác với người khác.

Những năng lực kể trên đều có thể hữu ích đối với người làm truyền thông, kinh doanh, nhân sự, quản lý hay bất kỳ công việc nào cần phối hợp với con người.

Vicky Hope.

Trong thời đại AI, nên học ngoại ngữ như thế nào để không lãng phí thời gian?

Điều đó không có nghĩa mọi người cần dành nhiều năm để thành thạo một ngoại ngữ mới, bất kể nhu cầu công việc.

Sự xuất hiện của AI thực sự đã thay đổi cách chúng ta học và sử dụng ngôn ngữ. Một số nhiệm vụ trước đây mất nhiều thời gian, chẳng hạn tra từ điển, kiểm tra ngữ pháp hoặc dịch tài liệu cơ bản, giờ đây có thể được thực hiện nhanh chóng bằng công nghệ. Vì vậy, thay vì cố gắng học theo phương pháp cũ, người đi làm có thể kết hợp AI vào quá trình học tập.

Một cách đơn giản là sử dụng AI để luyện hội thoại theo tình huống thực tế.

Nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh, bạn có thể thực hành giới thiệu sản phẩm hoặc trao đổi với khách hàng. Nếu làm truyền thông, bạn có thể luyện phỏng vấn, thuyết trình hoặc viết email bằng ngoại ngữ.

Điều quan trọng là đừng chỉ yêu cầu AI làm thay tất cả.

Chẳng hạn, thay vì nhờ công cụ viết hoàn chỉnh một email tiếng Anh, hãy thử tự viết trước rồi yêu cầu AI chỉ ra lỗi sai, giải thích cách diễn đạt tự nhiên hơn và đề xuất những lựa chọn phù hợp với từng ngữ cảnh.

Đây cũng là phương pháp được giảng viên Elba Ramirez đề cập trong một bài viết đăng trên UNESCO tháng 4/2026. Bà khuyến khích người học sử dụng AI như công cụ hỗ trợ phản hồi, qua đó phát triển khả năng tự đánh giá thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào bản dịch có sẵn.

Ngoài ra, người đi làm nên xác định rõ mục tiêu học ngoại ngữ của mình.

Nếu mục đích chỉ là đọc tài liệu, bạn có thể ưu tiên vốn từ chuyên ngành và khả năng đọc hiểu. Nếu thường xuyên gặp gỡ đối tác, kỹ năng nghe, nói và giao tiếp liên văn hóa sẽ quan trọng hơn. Còn nếu muốn tìm kiếm cơ hội làm việc ở nước ngoài, việc học ngôn ngữ nên đi cùng tìm hiểu văn hóa và môi trường làm việc tại quốc gia đó.

Nói cách khác, người học ngoại ngữ trong thời đại AI không nhất thiết phải cạnh tranh với máy móc về tốc độ dịch thuật. Họ cần phát triển những năng lực mà việc biết thêm một ngôn ngữ có thể mang lại.

Kathryn Parsons

Ngoại ngữ không bảo đảm bạn giữ được việc, nhưng có thể giúp bạn mở rộng lựa chọn

Sẽ là thiếu thực tế nếu khẳng định chỉ cần giỏi ngoại ngữ thì không bao giờ bị AI thay thế.

Thị trường lao động vẫn đang thay đổi. Những công việc chủ yếu dựa vào dịch thuật đơn giản hoặc xử lý văn bản lặp lại có thể chịu áp lực lớn khi công nghệ ngày càng phát triển. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa việc học ngoại ngữ trở nên vô ích.

Ngược lại, khi được kết hợp với chuyên môn, ngoại ngữ có thể giúp một người tiếp cận nhiều nguồn thông tin hơn, làm việc với nhiều nhóm khách hàng hơn và mở rộng phạm vi nghề nghiệp.

Một nhân viên marketing biết ngoại ngữ có thể trực tiếp nghiên cứu thị trường quốc tế. Một người làm du lịch có thể hiểu khách hàng sâu hơn. Một chuyên viên nhân sự có khả năng giao tiếp xuyên văn hóa có thể thuận lợi hơn khi phối hợp với đồng nghiệp ở nhiều quốc gia.

Tất nhiên, những lợi thế ấy còn phụ thuộc vào trình độ thực tế, kinh nghiệm và yêu cầu của từng vị trí. Điều đáng suy nghĩ nhất là AI đang khiến chúng ta phải xem xét lại lý do học một kỹ năng.

Trước đây, nhiều người học ngoại ngữ chủ yếu để có chứng chỉ, làm đẹp hồ sơ xin việc hoặc đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng. Nhưng trong tương lai, khả năng sử dụng ngôn ngữ để xây dựng quan hệ, hiểu con người và giải quyết vấn đề có thể trở thành phần giá trị hơn cả.

Vì vậy, nếu đang tự hỏi liệu có nên tiếp tục học tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật hay một ngôn ngữ nào khác, câu trả lời không đơn giản là có hay không. Hãy bắt đầu bằng câu hỏi: Mình muốn dùng ngôn ngữ ấy để làm gì, và nó có thể giúp mình trở thành người làm việc tốt hơn như thế nào?

Bởi sau cùng, AI có thể giúp chúng ta nói chuyện với nhiều người hơn, nhưng khả năng thực sự hiểu nhau vẫn cần được rèn luyện.