Giữa lúc giá vàng lao dốc, láng giềng Việt Nam lại âm thầm 'bắt đáy', giữ chuỗi mua vào 19 tháng liên tiếp

Trung Quốc bổ sung gần 10 tấn vàng trong tháng 5/2026.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tiếp tục tăng lượng vàng dự trữ trong tháng 5, đánh dấu tháng mua ròng thứ 19 liên tiếp bất chấp giá vàng thế giới đang chịu nhiều áp lực từ lãi suất cao và đồng USD mạnh. Động thái này cho thấy Bắc Kinh vẫn kiên định với chiến lược đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và gia tăng nắm giữ tài sản an toàn trong bối cảnh kinh tế, địa chính trị toàn cầu còn nhiều bất ổn.

Theo dữ liệu vừa được PBOC công bố, lượng vàng dự trữ của Trung Quốc đã tăng thêm 320.000 ounce trong tháng 5, nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên 74,96 triệu ounce, tương đương khoảng 2.332 tấn. Trong khi đó, dự trữ ngoại hối của nước này đạt 3,44 nghìn tỷ USD vào cuối tháng.

Đây cũng là chuỗi mua vàng liên tiếp dài nhất của Trung Quốc kể từ ít nhất năm 2015, thời điểm ngân hàng trung ương nước này bắt đầu công bố dữ liệu dự trữ vàng thường xuyên hơn.

Theo ông Gu Fengda, chuyên gia phân tích trưởng tại Guoxin Futures, việc liên tục mua vàng không đơn thuần là điều chỉnh cơ cấu tài sản dự trữ mà phản ánh chiến lược dài hạn của Trung Quốc trong việc coi vàng là nguồn lực chiến lược quan trọng giữa bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ.

Ông cho rằng mức giá vàng hiện nay thấp hơn so với giai đoạn đỉnh cao trước đó lại tạo cơ hội tốt hơn cho các ngân hàng trung ương tích lũy thêm kim loại quý. Xu hướng mua vàng mang tính cấu trúc sẽ khó đảo chiều chỉ vì những biến động ngắn hạn của thị trường.

Việc Trung Quốc duy trì tốc độ tích lũy vàng cũng phản ánh nền tảng dự trữ ngoại hối dồi dào cùng sức mạnh của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Điều này giúp Bắc Kinh có nhiều dư địa chính sách để xem vàng như một tài sản chiến lược dài hạn thay vì chỉ là công cụ thanh khoản ngắn hạn.

Đáng chú ý, hoạt động mua vàng của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh giá kim loại quý vừa trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh. Giá vàng đã giảm liên tiếp trong ba tháng gần đây sau khi lập đỉnh lịch sử vào cuối tháng 1/2026.

Một trong những nguyên nhân khiến vàng chịu áp lực là dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự báo. Báo cáo việc làm mới nhất cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm 172.000 việc làm trong tháng 5, gần gấp đôi mức dự báo 85.000 việc làm của giới phân tích. Thông tin này làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn hoặc thậm chí tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Bên cạnh đó, căng thẳng tại Trung Đông kéo dài nhiều tháng qua cũng khiến giá dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại về lạm phát. Điều này tạo thêm áp lực đối với vàng khi các ngân hàng trung ương có xu hướng duy trì mặt bằng lãi suất cao để kiểm soát giá cả.

Dù vậy, giới phân tích nhận định lực mua từ các ngân hàng trung ương vẫn đang là một trong những yếu tố hỗ trợ quan trọng nhất đối với thị trường vàng toàn cầu. Trong những năm gần đây, nhu cầu từ khu vực công đã giúp bù đắp các giai đoạn dòng vốn đầu tư suy yếu và thị trường biến động mạnh.

Triển vọng dài hạn của vàng vẫn được nhiều tổ chức tài chính lớn đánh giá tích cực. Goldman Sachs tiếp tục dự báo giá vàng có thể đạt 5.400 USD/ounce vào cuối năm. Trong khi đó, JPMorgan đưa ra mức dự báo 6.000-6.300 USD/ounce, Deutsche Bank dự báo 6.000 USD/ounce và UBS kỳ vọng giá vàng lên khoảng 5.900 USD/ounce.

Điểm chung trong các dự báo này là niềm tin vào xu hướng gia tăng mua vàng của các ngân hàng trung ương, quá trình đa dạng hóa dự trữ khỏi đồng USD của nhiều quốc gia cùng những rủi ro địa chính trị kéo dài. Theo các chuyên gia, đây là những yếu tố có thể tiếp tục nâng đỡ thị trường vàng trong trung và dài hạn, bất chấp những biến động ngắn hạn do lãi suất và dữ liệu kinh tế gây ra.