Giữ sạch không khí trong nhà: Yêu gia đình ngay trong từng hơi thở

Nỗi bất an mỗi mùa ô nhiễm không khí

Theo các chuyên gia y tế, bụi mịn (PM 2.5) và nguy hiểm hơn là bụi siêu mịn (PM 0.3) gây nguy hại cho cơ thể không kém gì việc hút thuốc lá. Bên cạnh các vấn đề liên quan đến đường hô hấp như viêm xoang, viêm họng, viêm phế quản… ô nhiễm không khí còn có thể làm trầm trọng hơn các vấn đề liên quan đến tim mạch như tăng huyết áp, suy tim, đột quỵ hay nhồi máu cơ tim. Việc thường xuyên hít phải khói sinh khối có thể khiến trẻ em dưới 5 tuổi đối mặt với nguy cơ viêm phổi và nhiễm khuẩn đường hô hấp tăng cao.

Điều này càng đáng lo ngại hơn khi các tỉnh Bắc Bộ đang đối mặt với đợt ô nhiễm kéo dài do hiện tượng nghịch nhiệt, lặng gió, sương mù, làm giảm khả năng khuếch tán các chất ô nhiễm trong không khí. Gần nhất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã đưa ra cảnh báo, yêu cầu UBND TP. Hà Nội và 6 địa phương khu vực đồng bằng Bắc Bộ triển khai biện pháp khẩn cấp ứng phó đợt ô nhiễm dự báo kéo dài từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12. Thậm chí thủ đô còn yêu cầu các trường học có thể tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian học để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh trước nguy cơ ô nhiễm không khí hiện nay.

Chị Anh Thư (Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) chia sẻ: "Mấy hôm nay cứ ra đường là trời âm u kín đặc, rồi báo chí đăng tin ô nhiễm không khí, tôi lo sốt vó. Gia đình có hai cháu nhỏ nên tôi rất sợ bụi mịn ảnh hưởng đến các con. Dù chơi trong nhà thì khả năng bụi mịn vẫn len lỏi vào gây hại". Lo lắng của chị Anh Thư hoàn toàn có cơ sở khi ngay trong ngày 2/12/2025, số liệu từ Trung tâm Quan trắc Môi trường miền Bắc (Cục Môi trường, Bộ NN&MT) đã cho thấy Hà Nội đứng đầu cả nước về ô nhiễm không khí với chỉ số AQI là 283 (mức rất xấu), chạm ngưỡng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân. Hệ thống quan trắc chất lượng không khí IQAir cũng liên tục cảnh báo chất lượng không khí ở Hà Nội ở mức không lành mạnh, với tỉ lệ bụi mịn 2.5 rất cao.

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc liên tục nằm trong báo động đỏ về mức độ ô nhiễm không khí (Ảnh: IQAir)

Giải pháp ứng phó hiệu quả với ô nhiễm

Trước tình hình ô nhiễm không khí diễn biến phức tạp và kéo dài, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ, người có bệnh hô hấp nên hạn chế ra đường. Nếu bắt buộc phải di chuyển, người dân cần sử dụng khẩu trang có khả năng lọc bụi mịn PM2.5. Để giải quyết nguy cơ trẻ em hít phải bụi mịn khi chơi trong nhà, cách hiệu quả nhất là thường xuyên đóng kín cửa và sử dụng máy lọc không khí để giữ gìn sự trong lành cho không gian sống.

