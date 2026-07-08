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Giấy phép lái xe ô tô quá hạn dưới 30 ngày không phải thi lại lý thuyết

Thanh Hà
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Theo quy định mới, người có giấy phép lái xe ô tô các hạng mà quá thời hạn sử dụng, mất giấy phép dưới 30 ngày thì không phải sát hạch lại lý thuyết.

Theo thông tư số 108/2026/TT-BCA quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế (thay thế cho Thông tư 12/2025/TT-BCA) có hiệu lực từ 1/7/2026, người có giấy phép lái xe ô tô các hạng mà quá thời hạn sử dụng, mất giấy phép dưới 30 ngày thì không phải sát hạch lại lý thuyết.

Từ 1/7, giấy phép lái xe ô tô quá hạn dưới 30 ngày không phải thi lại lý thuyết.

Đối với các trường hợp giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ đủ 30 ngày đến dưới 1 năm kể từ ngày hết hạn đến thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ thì phải sát hạch lý thuyết;

Đối với trường hợp giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ đủ 1 năm trở lên kể từ ngày hết hạn thì phải sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường để cấp giấy phép lái xe.

Trước đây, Thông tư 12/2025/TT-BCA chỉ quy định miễn sát hạch lý thuyết cho các trường hợp quá hạn giấy phép lái xe dưới 1 tháng kể từ ngày hết hạn mà người có giấy phép lái xe không thể thực hiện được thủ tục đổi giấy phép lái xe do ốm đau, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, thì người đó không phải sát hạch lý thuyết để cấp giấy phép lái xe.

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