Giặt tất lộn trái hay lộn phải mới đúng?

Giặt tất tưởng là việc nhỏ, nhưng chỉ cần làm sai một bước, đôi tất sạch nhìn bằng mắt thường vẫn có thể trở thành “ổ” vi khuẩn. Một nghiên cứu tại Nhật Bản cho thấy, nếu giặt tất không đúng cách, lượng cặn bẩn protein còn sót lại có thể cao gấp 3 lần , làm tăng nguy cơ hôi chân và thậm chí là nhiễm nấm chân (hongkong foot) .

Tất nên giặt mặt ngoài hay mặt trong?

Nhiều người cho rằng mặt ngoài của tất tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà, giày dép nên bẩn nhất và cần được giặt kỹ hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia Nhật Bản lại chỉ ra điều ngược lại.

Trong chương trình khoa học của Đài NHK, giáo sư Oya Masaru (Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản) đã tiến hành thử nghiệm thực tế với hai cách giặt: giặt nguyên mặt ngoài và giặt lộn mặt tất. Sau 2 tuần so sánh, kết quả khiến nhiều người bất ngờ: tất giặt không lộn mặt có lượng cặn bẩn protein còn lại cao gấp 3 lần so với tất giặt lộn mặt .

Theo giáo sư Oya, phần bẩn nhất của đôi tất không phải là mặt ngoài, mà chính là mặt trong tiếp xúc trực tiếp với bàn chân . Đây là nơi tích tụ mồ hôi, bã nhờn và tế bào da chết - tất cả đều là “thức ăn lý tưởng” cho vi khuẩn và nấm. Nếu không lộn mặt khi giặt, nước và chất tẩy rửa rất khó thấm sâu vào sợi vải bên trong, khiến vi khuẩn sinh sôi dai dẳng, gây mùi hôi “giặt mãi không hết”.

Không chỉ sạch hơn, giặt tất lộn mặt còn giúp kéo dài tuổi thọ của tất . Theo phân tích của các chuyên gia, mặt ngoài của tất thường làm từ sợi tự nhiên như cotton để thoáng khí, trong khi mặt trong chủ yếu là sợi tổng hợp (polyester, nylon) có độ bền cao và chịu giặt tốt hơn.

Thử nghiệm cho thấy, sau 100 lần giặt, những đôi tất giặt mặt ngoài bị giảm độ đàn hồi và phai màu rõ rệt , trong khi tất giặt lộn mặt gần như không thay đổi đáng kể.

Bác sĩ cảnh báo: Giặt sai dễ dẫn đến nấm chân

Mặt trong của tất có cấu trúc sợi nhỏ và dày hơn, rất dễ giữ lại mồ hôi, da chết và vi khuẩn. Nếu không giặt sạch, vi khuẩn và nấm sẽ phát triển mạnh, không chỉ gây mùi mà còn làm tăng nguy cơ nhiễm nấm kẽ chân, nấm móng .

Theo bác sĩ, việc lộn mặt tất khi giặt có hai lợi ích rõ rệt : làm sạch sâu phần bẩn nhất và giảm nguy cơ nhiễm nấm; đồng thời giúp tất bền hơn, ít hư hỏng.

Ngoài ra, nếu mang tất trực tiếp giẫm lên nền nhà bẩn, cả mặt trong và mặt ngoài đều cần được làm sạch kỹ. Khi phơi, nếu phơi dưới nắng, nên lộn mặt trong ra ngoài để hạn chế tia cực tím làm phai màu sợi vải.

3 mẹo giặt tất đúng cách để giảm vi khuẩn

Một thương hiệu tất khử mùi tại Đài Loan (Trung Quốc) cũng đưa ra một số khuyến nghị đáng chú ý. Thứ nhất, nên giặt tất riêng , vì tất là loại quần áo chứa nhiều vi khuẩn nhất. Một đôi tất mang 8 tiếng có thể chứa tới hàng triệu vi khuẩn.

Thứ hai, trước khi giặt, nên duỗi thẳng tất, lộn mặt trong ra ngoài và cho vào túi giặt , tránh vo tròn thành cục. Cách này giúp tất sạch hơn, ít bị kéo giãn trong máy giặt.

Thứ ba, chọn chất tẩy rửa phù hợp . Nên dùng nước giặt trung tính, tránh nước xả vải, chất tẩy mạnh hay sản phẩm có tinh dầu, chất làm mềm vì có thể phá hủy lớp khử mùi của tất. Trung bình, tất nên được thay mới sau khoảng một năm sử dụng.

Nhìn qua, tất chỉ là món đồ nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng cách giặt sai có thể âm thầm làm tăng nguy cơ bệnh da liễu. Lộn mặt tất khi giặt không phải mẹo cầu kỳ, nhưng lại là chi tiết quan trọng giúp giảm vi khuẩn, hạn chế mùi hôi và bảo vệ sức khỏe bàn chân . Đôi khi, phòng bệnh bắt đầu từ chính những thói quen nhỏ nhất trong sinh hoạt hằng ngày.

